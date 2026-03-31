「clam up」の意味は？「clam」とは二枚貝のこと！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「clam up」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
貝のとある行動からイメージするとわかるかもしれません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「黙り込む／口をつぐむ」でした！
「clam」は、ハマグリなどの二枚貝を意味する単語。
二枚貝がピッタリと殻を閉じてしまうようなイメージで、黙り込んでしまう状態を表現しています。
ほかにも「shut up like a clam」＝「貝のように黙り込む」という表現もあります。口を閉ざすことを貝に例えた言い方も多いですよ。
「He clammed up when I asked him who else was involved.」
（ほかに誰が関与したのか聞くと、彼は急に黙り込んだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部