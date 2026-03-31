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「見た目が怖かった」結婚相談所で婚活中の男性がお見合いを断った意外な理由にカウンセラーが「もったいない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【お悩み別カウンセリング】なかなかお見合いに繋がらない…」と題した動画を公開した。動画では、原田カウンセラーが30代後半の男性会員に対し、お見合いの申し受けに関する心構えやプロフィールの改善点についてアドバイスを送る様子が収められている。



穏やかな人柄であるものの、なかなかお見合いに繋がらないと悩む男性会員。原田カウンセラーのアドバイスでプロフィール写真を変更したところ、すぐに複数のお見合いの申し受けが届いたという。しかし、男性は「相手が海外旅行好きそうで合わせられない」「写真の見た目が怖かった」と、自己完結して断ってしまったことを明かした。



これに対し、原田カウンセラーは「すごくもったいない」と指摘。「生理的に嫌だ」という場合を除き、迷った時は「前向きに受けてみましょう」と優しく背中を押した。また、男性が年上女性からの申し込みに積極的であることを「素晴らしい」と称賛し、自己PR文の改善についても、男性自身の「離婚について少し触れた方がいいのか」という提案を尊重し、共同で手直しを進めることになった。



会話のスピードに関する悩みについても、男性が「言葉の回転ではなく、言葉のトルクの深さを強くする」と意識していることを打ち明けると、原田カウンセラーは「（今のままでも）お人柄は抜群。この先会話に深みが出て楽しい気持ちになれたら交際に繋がる」と太鼓判を押した。



面談を終え、男性は「データも持っていて頼りになる」「前向きになれた」と感謝を口にした。一方の原田カウンセラーも「決して否定はしないで、もっと良くなるアドバイスをさせていただく」と語り、会員と二人三脚で成婚を目指す真摯な姿勢を見せている。