この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【お悩み別カウンセリング】なかなかお見合いに繋がらない…」と題した動画を公開した。動画では、原田カウンセラーが30代後半の男性会員に対し、お見合いの申し受けに関する心構えやプロフィールの改善点についてアドバイスを送る様子が収められている。

穏やかな人柄であるものの、なかなかお見合いに繋がらないと悩む男性会員。原田カウンセラーのアドバイスでプロフィール写真を変更したところ、すぐに複数のお見合いの申し受けが届いたという。しかし、男性は「相手が海外旅行好きそうで合わせられない」「写真の見た目が怖かった」と、自己完結して断ってしまったことを明かした。

これに対し、原田カウンセラーは「すごくもったいない」と指摘。「生理的に嫌だ」という場合を除き、迷った時は「前向きに受けてみましょう」と優しく背中を押した。また、男性が年上女性からの申し込みに積極的であることを「素晴らしい」と称賛し、自己PR文の改善についても、男性自身の「離婚について少し触れた方がいいのか」という提案を尊重し、共同で手直しを進めることになった。

会話のスピードに関する悩みについても、男性が「言葉の回転ではなく、言葉のトルクの深さを強くする」と意識していることを打ち明けると、原田カウンセラーは「（今のままでも）お人柄は抜群。この先会話に深みが出て楽しい気持ちになれたら交際に繋がる」と太鼓判を押した。

面談を終え、男性は「データも持っていて頼りになる」「前向きになれた」と感謝を口にした。一方の原田カウンセラーも「決して否定はしないで、もっと良くなるアドバイスをさせていただく」と語り、会員と二人三脚で成婚を目指す真摯な姿勢を見せている。

YouTubeの動画内容

00:00

プロフィール写真を変更したらすぐにお見合いの申し受けが
01:32

男性がお見合いを断ってしまった「自己完結」な理由
03:53

原田カウンセラー「迷った時は受けてほしい」
05:33

自己PR文の改善を提案「離婚について触れた方がいいか」
08:40

面談を終えて「前向きになれた」カウンセラーと会員の信頼関係

関連記事

「恋愛経験ゼロの人が多いんじゃ…」結婚相談所に入会した20代女性のガチすぎる悩みに婚活カウンセラーが回答

「恋愛経験ゼロの人が多いんじゃ…」結婚相談所に入会した20代女性のガチすぎる悩みに婚活カウンセラーが回答

 結婚相談所で一度断った男性が「一番良かった…」30代女性の後悔。「すっぴんで会っていいですか？」と聞けるほど心を許した相手との復縁は

結婚相談所で一度断った男性が「一番良かった…」30代女性の後悔。「すっぴんで会っていいですか？」と聞けるほど心を許した相手との復縁は

 「恋愛経験ゼロの人が多い？」婚活のリアルな不安に成婚数1位カウンセラーが回答

「恋愛経験ゼロの人が多い？」婚活のリアルな不安に成婚数1位カウンセラーが回答
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ZWEIチャンネル【公式】_icon

ZWEIチャンネル【公式】

YouTube チャンネル登録者数 17.90万人 71 本の動画
「結婚相談所ツヴァイ」のリアルな裏側や、婚活成功へのヒントを分かりやすくご紹介！「婚活を始めたいけどどうしたらいいのかわからない...」「お付き合いはするけど結婚まで至らない...」活動状況に応じて皆さんのお悩みに寄り添い、適切なサポートでと婚約までのお手伝いをします。
youtube.com/channel/UCI5EeKc6aZGOeerJ24Kzrbg YouTube