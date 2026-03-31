南道後温泉「ていれぎ館」リニューアル客室で“おこもり温泉ステイ”を満喫♡

愛媛県で、贅沢な上質なお湯の“温泉ステイ”を叶えるならここ。今回訪れたのは、南道後温泉にあるホテルのていれぎ館。お部屋ももちろんですが、宿泊すると特典が盛りだくさん。動物園も近いのでご家族でのステイもおすすめです。今回はリニューアルされたばかりのお部屋に宿泊してきたので、女子旅にもぴったりな魅力をたっぷりご紹介したいと思います♪

リニューアルで進化した“癒し空間”

今回のリニューアルでは、人気の3タイプの客室（サウナ付き・檜風呂・岩風呂）が大幅アップデート。ただ綺麗になっただけじゃなく、“滞在の快適さそのもの”が進化。

内装はすべて“和モダン”に統一。さらに愛媛らしさを感じる砥部焼が映えるデザインに刷新されています。

・落ち着いた色味と素材感

・客室ごとに異なるカラー設計

・何度泊まっても新鮮な体験に

“旅館らしさ＋今っぽさ”のバランスが絶妙で、かなり映えます。

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動線＆設備がかなり優秀にアップデート

・洗面スペースが個室化（脱衣室あり）

・トイレ導線を改善（廊下から直接アクセス）

・全室にドリンクカウンター新設

・コンセント＆照明配置を見直し

つまり… “使いにくい温泉宿あるある”が全部解消されています。

全室“天然温泉付き”の贅沢すぎる空間

まず驚くのが、全室に天然温泉が付いていること。好きな時間に、誰にも気を使わずに温泉に入れるのは最高すぎるポイント♡リニューアルされたお部屋は、和モダンで落ち着いた雰囲気。

“おこもりステイ”にもぴったりで、チェックイン後はほぼ部屋から出たくなくなるレベル…！

朝から幸せ、充実の朝食ビュッフェ

朝のお楽しみは、朝食ビュッフェ。和食・洋食どちらも充実していて、朝からしっかりエネルギーチャージできます。自分でカスタマイズしてハンバーガーも作れます。

温泉×美味しい朝ごはんで、心も体もリセットされる感覚に。

ロビーで体験♡“蛇口からみかんジュース”が楽しめる！

愛媛といえばやっぱり“みかん”♡

そしてここでは、あの有名な体験ができるんです！ロビーにはなんと 蛇口をひねるとみかんジュースが出てくるスポットが。見た目のインパクトが強くて、思わず動画を回したくなる可愛さ…！

実際に飲んでみると、しっかり甘いのにスッキリ、フレッシュ感があって濃厚、後味が爽やかでゴクゴクいける。

まとめ

今回のリニューアルは一言でいうと…「映え」＋「快適さ」＋「導線設計」が全部レベルアップ！

・見た目だけじゃなく“使いやすさ”が大幅改善

・サウナや温泉の満足度が上がる設計

・何度泊まっても楽しめる客室構成

だからこそ、「また泊まりたい宿」になっているのが1番のポイントです。

南道後温泉ホテルていれぎ館

所在地： 愛媛県伊予郡砥部町拾町92-2

TEL：089-957-8585