朝食にいかが？【セブン-イレブン】の「菓子パン」が気になる

【セブン-イレブン】のパンコーナーには、朝のひとときを彩る魅力的なラインナップが揃っています。コーヒーやラテとの相性も良さそうな味わいは、忙しい朝のエネルギー源や、休日のゆったりとした朝食にも重宝しそうです。今回はいますぐチェックしたい、注目の菓子パンをご紹介します。

カリッと香ばしい「アーモンドクロッカン」

「アーモンドクロッカン2本入」は、カリッとした食感と香ばしさが楽しめそうな一品。飴状に固められた表面のザクザク感と、中の生地とのコントラストは、一口ごとに豊かな風味を与えてくれそう。実際に手に取った@kou.003さんは「ラテ」と一緒に楽しんでおり、コーヒータイムの良きパートナーになるかも。

「もっちーり黒蜜きなこ4個入」で和の味わいを楽しむ

黒糖シートを折り込んだ生地に、黒蜜ソースときなこあんを包んだデニッシュは、まさに和洋折衷を体現したかのような菓子パン。一口サイズのパンが4個入っているため、数回に分けて楽しむこともできます。黒蜜の濃厚な甘みときなこの風味が、穏やかな朝を演出してくれそうです。

もっちりベーグルサンドでチョコを堪能

「7P チョコベーグル サンド チョコクリーム」は、チョコチップ入りの生地を茹でてから焼き上げ、チョコクリームをサンドした一品です。公式サイトによると、ベーグル特有の「もっちりとした食感」が堪能できるそう。朝から甘いものを食べて活力を入れたい時や、おやつ代わりの軽食にもおすすめです。

蒸したての柔らかさ◎「もっちり食感のチーズベーグル」

お店で蒸し上げられる「もっちり食感のチーズベーグル」は、でき立てのようなふわふわ感が特徴です。@pan.oyatsuさんによると「生地がとにかくふわんふわん！」とのことで、従来のベーグルのイメージを覆すような柔らかさを楽しめるかも。中に染み込んだチーズも、風味のアクセントになってくれそうです。

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※こちらの記事では@kou.003様、@yuumogu22様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里