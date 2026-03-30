『アイシャドウ迷子』はコレで卒業！！【エクセル】簡単にグラデ叶う♡「優秀シャドウ」

結局のところ、毎日使えるナチュラルなアイシャドウの正解はどれ？ 悩める迷子さんに向けて、手頃な価格で美しい仕上がりを楽しめる、【エクセル】のアイシャドウを紹介します。既に持っている人も、2026年2月に迎えたリニューアル情報を追加しているので、お見逃しなく。新登場したカラーも、詳しくお届けします。

魅力はそのままに質感アップデート！

【エクセル】「スキニーリッチシャドウ N」\1,650（税込）

既に看板商品として知る人も多い、日常使いにうれしい4色パレットシリーズが、より洗練された仕様にリニューアルしました。シックなブラックのパッケージを開くと、広がるのは、簡単にグラデーションが作れて陰影を演出しやすいブラウン系カラー。@hukusuke831さんが手に取った様子を比べてみると、新配合されたスムースタッチパウダーによる、なめらかかつ高発色な色づきが伝わります。これなら、薄いまぶたにもピタッとフィットしてくれそう。

PCを問わない正統派カラー

ここからは、全7色展開のうち、今回追加された新カラーを詳しくピックアップ。「SK01 トゥルーブラウン」は、黄みにも青みにも偏らないニュートラルカラーとして、パーソナルカラーにとらわれることなく挑戦しやすい印象。最も明るいトーンのひとつでもあり、オフィスやセレモニーなど、最低限の清潔感と上品さが必要なシーンで頼りになりそうです。

くすみが与える都会的なムード

「SK02 フォギーブラウン」も、同じく最も明るいトーン。青みがかった色合いの静けさに加え、グレージュの持つくすみ具合が、洗練された都会っぽさを醸します。微細と高輝度2種類のパールカラーが与えるクラス感も相まって、柔らかいけれどぼやけない絶妙なラインにまとまっている様子。

暖色寄せで春の元気をチャージ

既存カラーを踏襲したものを含め、全色のうち最も黄み寄りの温かいパレットが新カラーの「SK05 アプリコットブラウン」。オレンジの与える活発で前向きなイメージは、まさに明るい春の雰囲気にピッタリ。目元に華やかな存在感を持たせたいときに活躍しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@hukusuke831様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S