「コスパ重視派」→【ワークマン】へ！ 2,500円以下でGETできる♡「優秀シューズ」

暖かい日が少しずつ増えてきて、イベントやレジャーなど出かける機会も多くなりそう。そんな時に頼りになるのは、ラフに履けるスニーカー。コスパ重視の大人女性がこれから買うなら、【ワークマン】が狙い目かも。今回は、2,500円以下でゲットできるアイテムをピックアップしました。疲れにくい軽量タイプで、おもわず手が伸びる存在になりそうです。

コーデに抜け感をプラスするメッシュスニーカー

【ワークマン】「レディースチャンキーソールメッシュスニーカー」\1,900（税込）

爽やかなメッシュ素材を使用したスニーカー。レザー調素材の切り替えデザインで、カジュアルながらもきれいめに取り入れられるのが魅力。ボリューム感のあるソールですが、軽量仕様になっているので楽に履けそうです。スウェットパンツでカジュアルに仕上げたり、甘めのスカートに外しとして合わせるのも◎

オンオフ使いやすいシンプルシューズ

【ワークマン】「レディースシックソールコートシューズ」\2,500（税込）

ワンカラーで統一されたシンプルなデザインのコートスニーカー。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、春のデイリーコーデで手放せなくなるかも。公式サイトには「軽量で履き心地がよく、長く歩いても疲れにくい」とあり、長時間の外出にもぴったり。アッパー部分は通気性が確保されているため、暖かくなるこれからの季節も快適に過ごせそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M