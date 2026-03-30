記事ポイント 「求人飲食店ドットコム」と採用管理システムの連携は今回が初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動取り込みされ一元管理が可能応募後の迅速な対応で採用機会の最大化と業務効率化を実現 「求人飲食店ドットコム」と採用管理システムの連携は今回が初めて応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動取り込みされ一元管理が可能応募後の迅速な対応で採用機会の最大化と業務効率化を実現

HRソリューションズとシンクロ・フードは、2026年3月18日に採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」と飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」のシステム連携を開始しました。

「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは今回が初めてです。

この連携により、飲食店の採用担当者は応募者情報の一元管理と迅速な初期対応が可能になります。

HRソリューションズ×シンクロ・フード「リクオプ」×「求人飲食店ドットコム」連携

連携開始日：2026年3月18日連携システム：採用管理システム「リクオプ」・雇用管理システム「ハイソル」連携サービス：飲食業界専門求人サイト「求人飲食店ドットコム」

連携の背景

「求人飲食店ドットコム」は2006年に開設された飲食業界専門の求人サイトで、73,000店以上の掲載実績を持ち、42万人以上の求職者に利用されています（2026年2月時点）。

飲食業界では人手不足が深刻化する中、複数の求人媒体を活用した採用活動が一般化しています。

一方で、媒体ごとに応募者情報を管理する必要があり、採用担当者の手間が増えているほか、応募後の対応が遅れることによる機会損失も課題となっています。

採用・雇用管理システム「リクオプ」「ハイソル」は、複数の求人情報サイトからの応募者情報を自動で取り込み、一元管理できるクラウドサービスです。

連携による主なメリット

本連携では、「求人飲食店ドットコム」からの応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込まれます。

これにより、応募者情報の一元管理と、応募受付から面接設定までの対応スピードの向上が実現されます。

連携の仕組みはHRソリューションズの特許技術（特許第6155304号）に基づいています。

「リクオプ」「ハイソル」は小売・流通・外食・IT・製造・金融など幅広い業界に導入されており、年間900万件以上の応募が本サービスを通じて企業へ届けられています（2025年時点）。

両社は今後、飲食業界における採用活動の高度化と選考の歩留まり向上に向けて、応募から面接・採用に至るプロセス全体の最適化を進めていく方針です。

「求人飲食店ドットコム」経由の応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込まれるため、複数の求人媒体を個別に管理する手間が省けます。

応募後の迅速な初期対応が可能となり、採用機会の最大化と採用率の向上につながります。

73,000店以上の掲載実績を誇る「求人飲食店ドットコム」との初の連携により、飲食業界の採用課題を解決する強力なソリューションが整います。

「リクオプ」×「求人飲食店ドットコム」連携の紹介でした。

よくある質問

Q. 「求人飲食店ドットコム」と採用管理システムの連携は今回が初めてですか？

A. はい、「求人飲食店ドットコム」が採用管理システムと連携するのは今回が初めてとなります。

Q. 連携によって採用業務はどのように変わりますか？

A. 「求人飲食店ドットコム」からの応募者情報が「リクオプ」「ハイソル」へ自動で取り込まれるため、複数の求人媒体をまたいだ一元管理が可能になります。

応募受付から面接設定までの対応スピードが向上し、採用機会の最大化と採用業務の効率化が実現されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post HRソリューションズ×シンクロ・フード「リクオプ」×「求人飲食店ドットコム」連携 appeared first on Dtimes.