バッグはチャームで盛るのが定番♡ イマドキ女子が愛用する【バッグチャーム】特集

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感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ キャラクターものからコスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。

LOVE BUZZ ITEM vol.49

THEME：お気に入りのバッグチャーム

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。

キャラクターものから、コスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・大原なぎさ

美容マニアで旅行好きのウェルネス女子

Instagram：@ngsohr

実用性チャームでバッグをアップデート

「LOEMのシュシュに、aloのヘアクリップ、GENTYのリップケースなど、よく使うものは、バッグにつけるのが私流。ジムや食事のときなど、パッと取りだせて楽ちん。色みや配置を考えてごちゃついて見えないようにしました」

Check! Ray♥Influencer・mao

海外旅行が大好き♡ 渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー

Instagram：@optimusmao

南国旅行の相棒は日焼けキティです♡

「ハワイやグアムなど、南国旅行用のバッグに日焼けキティをつけてみました。チャームだけでは物足りず、巾着やスマホケースまで現地のABCマートで爆買い♡ ハイビスカスのクリップもつけて、南国感満載のバッグの完成！」

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

大原 なぎさ

Ray編集部 エディター 草野咲来

Mao マオ

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