バッグはチャームで盛るのが定番♡ イマドキ女子が愛用する【バッグチャーム】特集

感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ キャラクターものからコスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。

LOVE BUZZ ITEM vol.49 THEME：お気に入りのバッグチャーム Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。 キャラクターものから、コスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・大原なぎさ 美容マニアで旅行好きのウェルネス女子 Instagram：@ngsohr 実用性チャームでバッグをアップデート 「LOEMのシュシュに、aloのヘアクリップ、GENTYのリップケースなど、よく使うものは、バッグにつけるのが私流。ジムや食事のときなど、パッと取りだせて楽ちん。色みや配置を考えてごちゃついて見えないようにしました」

Check! Ray♥Influencer・mao 海外旅行が大好き♡ 渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー Instagram：@optimusmao 南国旅行の相棒は日焼けキティです♡ 「ハワイやグアムなど、南国旅行用のバッグに日焼けキティをつけてみました。チャームだけでは物足りず、巾着やスマホケースまで現地のABCマートで爆買い♡ ハイビスカスのクリップもつけて、南国感満載のバッグの完成！」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

大原 なぎさ

Ray編集部 エディター 草野咲来

Mao マオ