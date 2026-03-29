バッグはチャームで盛るのが定番♡ イマドキ女子が愛用する【バッグチャーム】特集
感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。そこで今回は、お気に入りのバッグチャームを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ キャラクターものからコスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました。
LOVE BUZZ ITEM vol.49
THEME：お気に入りのバッグチャーム
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。感度高めなイマドキガールの間では、バッグはチャームで盛るのが定番。
キャラクターものから、コスメチャームまで、とっておきのお気に入りチャームを紹介してもらいました♡
Check! Ray♥Influencer・大原なぎさ
美容マニアで旅行好きのウェルネス女子
実用性チャームでバッグをアップデート
「LOEMのシュシュに、aloのヘアクリップ、GENTYのリップケースなど、よく使うものは、バッグにつけるのが私流。ジムや食事のときなど、パッと取りだせて楽ちん。色みや配置を考えてごちゃついて見えないようにしました」
Check! Ray♥Influencer・mao
海外旅行が大好き♡ 渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー
Instagram：@optimusmao
南国旅行の相棒は日焼けキティです♡
「ハワイやグアムなど、南国旅行用のバッグに日焼けキティをつけてみました。チャームだけでは物足りず、巾着やスマホケースまで現地のABCマートで爆買い♡ ハイビスカスのクリップもつけて、南国感満載のバッグの完成！」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
大原 なぎさ
Ray編集部 エディター 草野咲来
Mao マオ