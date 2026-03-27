「絶対専門性」介護職の年収500万円実現へ、介事連・斉藤理事長が語る“プロの条件”
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YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「介護職年収500万円にUPってどうやってやるの？直接聞いてみた結果・・・」と題した動画を公開。はたつんが全国介護事業者連盟（介事連）の斉藤まさゆき理事長に突撃し、介護職の「年収500万円」実現に向けた本音や業界の課題について語り合った。
動画の冒頭、斉藤理事長は自身の経歴に触れ、2003年にグループホームの住み込みから介護の仕事をスタートしたと回顧。現場で長く働く中で、「おかしなルール」が現場を知らない人々によって決められていることに疑問を抱いたという。業界全体がバラバラな状況を変え、国に対する発言力を高めるために同連盟を立ち上げたと設立の背景を明かした。
中盤では、話題の「介護職の年収500万円」実現に向けた具体的な議論へ発展。財務省が給与の一律引き上げに否定的な見解を示していることについて、斉藤理事長は「10万円上げるなら5万円は全員一律で、残り5万円は専門性や頑張りに応じて配分を考える」という独自の視点を提示。さらに、年収アップのために介護職に求められることとして「絶対専門性」と断言した。認知症ケアなどを例に挙げ、「プロの仕事だから500万円にしよう」と社会に示していくロジックの重要性を熱弁した。
また、業界外の人々にも介護の魅力を伝えていくため、はたつんが行うようなSNSでの発信活動の重要性にも言及。「医療と同等に専門性がある」ことを広く知ってもらうための協力体制についても意気投合する場面が見られた。
対談の終盤、斉藤理事長は現場で働く介護職員に向け、「僕らで本当に変えよう」「みんなが動いたら明るい未来になる」と力強いメッセージを送った。業界の課題に真正面から向き合い、現状を打破しようとする二人の熱意と、介護への深い愛情が随所に感じられるインタビューとなっている。
動画の冒頭、斉藤理事長は自身の経歴に触れ、2003年にグループホームの住み込みから介護の仕事をスタートしたと回顧。現場で長く働く中で、「おかしなルール」が現場を知らない人々によって決められていることに疑問を抱いたという。業界全体がバラバラな状況を変え、国に対する発言力を高めるために同連盟を立ち上げたと設立の背景を明かした。
中盤では、話題の「介護職の年収500万円」実現に向けた具体的な議論へ発展。財務省が給与の一律引き上げに否定的な見解を示していることについて、斉藤理事長は「10万円上げるなら5万円は全員一律で、残り5万円は専門性や頑張りに応じて配分を考える」という独自の視点を提示。さらに、年収アップのために介護職に求められることとして「絶対専門性」と断言した。認知症ケアなどを例に挙げ、「プロの仕事だから500万円にしよう」と社会に示していくロジックの重要性を熱弁した。
また、業界外の人々にも介護の魅力を伝えていくため、はたつんが行うようなSNSでの発信活動の重要性にも言及。「医療と同等に専門性がある」ことを広く知ってもらうための協力体制についても意気投合する場面が見られた。
対談の終盤、斉藤理事長は現場で働く介護職員に向け、「僕らで本当に変えよう」「みんなが動いたら明るい未来になる」と力強いメッセージを送った。業界の課題に真正面から向き合い、現状を打破しようとする二人の熱意と、介護への深い愛情が随所に感じられるインタビューとなっている。
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