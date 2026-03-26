ガソリン価格の乱高下は家計に影響を与えます。

【写真を見る】最強の燃費節約術「ふんわりアクセル」 発進5秒を意識してガソリン代が年1万円⤵⤵⤵

ドライバーがすぐにでも取り入れられる節約術があるといいます。

それが・・・

JAF熊本支部推進課 松永教裕さん「〝ふんわりアクセル〟加速するときに燃料は一番消費するので少しでも消費しないためにゆっくりアクセルを踏む」

ふんわりアクセルって？

「ふんわりアクセル」の目安は、発進する時、5秒ほどをかけて20キロ～40キロに速度を上げること。JAFによりますと車の種類にもよりますが、10％ほどの燃費の向上が期待できるといいます。

燃費が1リットル10キロの車では、月に500キロ走った場合、ひと月で約820円、年間で約1万円の節約になるということです。

さらには、定期的な確認が節約にもつながります。

タイヤの空気圧も重要です

JAF熊本支部推進課 松永教裕さん「タイヤの空気圧を規定量にしておく。空気圧が少ないと地面（とタイヤの）接地面が広くなり抵抗になるので、その分、燃費が悪くなる」

ほとんどの国産車は、適正な空気圧を車体に貼られたシールで確認できるということです。

JAFは、これらの細かい節約術を「日頃から積み重ねることが、燃費の向上に繋がる」としています。