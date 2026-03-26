松丸亮吾「身長170cmです」も健康診断ではわずかに足らず…診断表にはファン驚愕させたある“数値”も

謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾が3月25日、自身のXに《健康診断してきました》のタイトルとともに、検査結果が記された診断表の写真を投稿している。

「松丸さんは最近、筋トレに集中しているようで、3月27日には自身のInstagramに、《筋トレの成果が出ている気がします》と、バッキバキの筋肉自撮り写真を投稿しています。健康志向ですから、今回の健康診断も問題はなかったようです」（芸能記者）

しかし松丸は、診断表のある部分に、頑ななまでこだわっているのである。

「同日のX投稿には《いいですか。誰が何と言おうと、僕の事務所プロフィールは身長170cmです。 170cmあります。よろしくお願いします》と書き加えてありました。

確かに診断表の身長項目は《169.7》とわずかに足らず。公式プロフィールとの誤差について、笑いを交えながら否定したかったのでしょう。

松丸さんは自身の身長をよくネタにしており、2025年10月にも松丸さんの身長を《174cmあるって知ってびっくり》という内容の一般の投稿を引用しつつ、《174cmもないです…… てか170もなくて本当は169.5です…… 四捨五入……》と投稿したこともありました。そのときより身長は少し伸びているようですね」（前出・芸能記者）

今回の投稿にはファンからX上で

《誤差ですよ》

《寝起きすぐに計測したら、170あるかも》

《四捨五入すれば170cmあるから大丈夫だよ》

など慰めのコメントが寄せられることになってしまった。

その一方で、投稿された診断表の画像から、ある“数値”にも注目が集まっていた。

「《そんなことより30才なことに驚き》《全然30歳に見えんわぁ、、中学生や高校生でも行けそう》など『年齢』の欄に書かれた数字を見て驚く投稿も寄せられていました」（前出・芸能記者）

今後、「診断表」を使ったクイズも披露されるかもしれない。