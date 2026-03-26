ヨネスケ、代名詞となった“突撃！”軒数に黒柳徹子もびっくり「すごいですね！」
落語家・タレントの“ヨネスケ”こと桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。代名詞である『突撃！隣の晩ごはん』の“突撃”回数に黒柳徹子も驚いた。
【写真】「新婚旅行を兼ねてアメリカ野球旅に」再婚の妻との“顔出し”2ショット披露のヨネスケ
1985年に日本テレビのワイドショー番組のコーナーとして始まった同企画ではヨネスケが大きなしゃもじを持って一般家庭にアポなし訪問。家庭料理をのぞき見する中で生まれる予想外の展開などもあり、多くの人に親しまれる企画となった。
黒柳は「全部で何軒ぐらい回ったんですか？」と訪ねると、ヨネスケは「6000軒は回っていますね」と回答。この数に黒柳も「すごいですね！人が食べているところに」と驚いた。
ヨネスケは「ヨネスケ＝しゃもじって言われるんですよ」と企画の影響力の大きさを語った一方「6000軒だとね、何食べたか全然覚えてないですよ」と正直に明かした。
【写真】「新婚旅行を兼ねてアメリカ野球旅に」再婚の妻との“顔出し”2ショット披露のヨネスケ
1985年に日本テレビのワイドショー番組のコーナーとして始まった同企画ではヨネスケが大きなしゃもじを持って一般家庭にアポなし訪問。家庭料理をのぞき見する中で生まれる予想外の展開などもあり、多くの人に親しまれる企画となった。
黒柳は「全部で何軒ぐらい回ったんですか？」と訪ねると、ヨネスケは「6000軒は回っていますね」と回答。この数に黒柳も「すごいですね！人が食べているところに」と驚いた。
ヨネスケは「ヨネスケ＝しゃもじって言われるんですよ」と企画の影響力の大きさを語った一方「6000軒だとね、何食べたか全然覚えてないですよ」と正直に明かした。