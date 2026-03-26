ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

3月22日（日）の同番組では、“家賃200万円”が話題の板野友美へ元AKB48メンバーからのタレコミが暴露される場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

◆「プレッシャーで病んでるって…」

スタジオには、元AKB48の1期生で1児の母である板野友美がゲストに登場。MCの峯岸とは10代の頃からの20年来の仲であり、息の合った同期トークを展開した。

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峯岸はSNSでも話題となった板野の“家賃200万円”の自宅について言及。

板野は「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家住みたいよねっていうステータスがある」とコメント。一方で峯岸は、「この間あっちゃん（前田敦子）に会ったときに、『ともは家に住んでから、プレッシャーで病んでる』って言っていた」と元メンバーからのまさかのタレコミを暴露した。

これに板野は笑いながら「敷金めっちゃ高かったし…プレッシャーを頑張ってバネにしてるって感じ」と、華やかな生活の裏にあるリアルな本音をのぞかせた。

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また、板野が公開した高級新車の話題では、「新車だからキープしたいなと思って」と“土禁”にしているこだわりを告白。

さらに近藤が「（お菓子の）ボーロも禁止？」と尋ねると「禁止」と即答しつつも、「パパ（高橋奎二投手）の車は食べてOK」と、夫の車には自由なルールを適用していることを明かしていた。