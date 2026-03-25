従来の約12倍のコード情報で故障を見逃さない！ MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

記事ポイント 約250cmの超ロングケーブルで車外からのモニタリング作業に対応約36,000件の故障コード情報を内蔵し従来品の約12倍の情報量QRコードによる診断レポート出力やリアルタイム電圧測定機能を搭載 約250cmの超ロングケーブルで車外からのモニタリング作業に対応約36,000件の故障コード情報を内蔵し従来品の約12倍の情報量QRコードによる診断レポート出力やリアルタイム電圧測定機能を搭載

カー用品ブランドMAXWINから、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場しています。

約250cmの超ロングケーブルを搭載し、車外でのモニタリング作業を実現した本格的な診断ツールです。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

製品名：OBD2-DIA02-PLUSブランド：MAXWIN（昌騰有限会社）ケーブル長さ：約250cm内蔵エラーコード情報：約36,000件モニター：2.8インチ液晶ディスプレイ対応車種：OBD2機能搭載車（日本車：2005年〜、アメリカ車：1998年〜、ヨーロッパ車：2002年〜）販売店：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング

MAXWINの「OBD2-DIA02-PLUS」は、約250cmの超ロングケーブルを装備したプロ仕様のOBD2車両診断機です。

車両のOBD2コネクタに接続し、車外でエンジンの状態をモニタリングしながら作業を進められます。

2.8インチのカラー液晶ディスプレイを搭載しており、DTC・I/M・EXITボタンや十字キーによる直感的な操作が特徴となっています。

9つのOBD2/EOBD標準プロトコルに対応し、故障コードの読み取り・クリアやフリーズフレームデータの確認など幅広い診断が行えました。

250cmロングケーブルで車外作業に対応

従来品から約250cmに延長されたケーブルにより、コネクターを接続したまま車外でエンジン状態を確認できます。

ボンネットを開けた状態で診断機を手元に置き、リアルタイムでモニタリングできるため、作業効率が大幅に向上しています。

DTC読取・消去、I/Mレディネス、ライブデータ、フリーズフレーム、O2センサーテスト、車両情報読取など、8つの主要機能を備えています。

リアルタイムの電圧測定にも対応し、バッテリーの健康度や残量を一目で確認できます。

約36,000件の故障コード情報を内蔵

内蔵する故障コード情報は約36,000件で、従来品の約3,000件から大幅に増加しています。

Pグループ32,340件、Uグループ3,376件、Bグループ105件、Cグループ76件の情報を網羅した構成です。

コード照会機能により、検出された故障コードの内容をその場で検索できます。

I/M準備状態の機能では、排ガス関連の諸項目をスキャンし、エンジン系の状態を迅速に把握できます。

QRコードによる診断レポート出力にも対応しており、車両データや故障コード情報をスマートフォンで確認できる仕組みとなっています。

製品仕様

本体サイズは約155×87×24mm、重量は246gです。

入力電圧はDC 9-16V、動作温度範囲は-20℃〜60℃に対応し、過酷な環境下でも使用できます。

表示言語は日本語を含む10言語に対応しています。

パッケージには本体、250cmのOBD2延長ケーブル、接続ケーブル、取扱説明書が含まれました。

日本車は2005年以降、アメリカ車は1998年以降、ヨーロッパ車は2002年以降のOBD2機能搭載車に対応しています。

約250cmの超ロングケーブルにより、車外でのモニタリング作業がスムーズに行えます。

従来品の約12倍となる約36,000件の故障コード情報で、幅広い車種の診断に対応しています。

QRコードによるレポート出力やリアルタイム電圧測定など、プロの現場で役立つ多彩な機能が魅力です。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」の紹介でした。

よくある質問

Q. OBD2-DIA02-PLUSはどの車種に対応していますか？

A. OBD2機能搭載車に対応しています。日本車は2005年以降、アメリカ車は1998年以降、ヨーロッパ車は2002年以降のモデルで使用できます。

Q. 内蔵されている故障コード情報は何件ですか？

A. 約36,000件の故障コード情報を内蔵しています。Pグループ32,340件、Uグループ3,376件、Bグループ105件、Cグループ76件の構成です。

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