ガラス大手の日本板硝子は２４日、米投資ファンドや銀行団から計約３０００億円の支援を受け、１１月をめどに株式を非公開化すると発表した。

東京証券取引所プライム市場から上場廃止となり、米投資ファンドの傘下に入る。過去の大型買収で多額の有利子負債を抱える同社は、非公開化を通じて事業改革を進め、経営再建を急ぐ。

６月下旬の定時株主総会で必要な賛同が得られれば、米投資ファンド「アポロ・グローバル・マネジメント」を引受先とする第三者割当増資で約１６５０億円を調達する。資金を活用して既存株主から１株あたり５００円で株式を買い取る。日本板硝子の株価は２４日、非公開化の方針が報道で伝わると、前日比８０円高の４８５円まで上昇した。

三井住友銀行など主要金融機関からは、債務の株式化を通じて計１４００億円の支援を受ける。

日本板硝子は２００６年、世界シェア（市場占有率）３位だった英ガラス大手ピルキントンを約３０億ポンド（当時約６１６０億円）で買収した。当時６位の日本板硝子によるピルキントンの買収は、「小が大をのむ買収」と注目を集めた。

ただ、０８年のリーマン・ショックや市況の悪化で業績は低迷し、買収時の借り入れに伴う金利負担で資金繰りが厳しくなった。有利子負債額は２５年３月末時点で約５２００億円に上る。建設需要の鈍化や米関税政策の影響も追い打ちをかけ、２５年３月期までの５年間で累計約５００億円の最終赤字を計上している。

日本板硝子は今後、素材メーカーなどへの投資経験が豊富なアポロの知見を活用し、太陽光発電用のガラスなど成長分野への投資を加速させる。細沼宗浩社長は、「今回の決断が必要不可欠で最善だと強く信じている」とコメントした。