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介護士のはたつんが、自身のYouTubeチャンネルで「【介福合格発表】合格点は？パート合格した人はどうしたらいいの？【介護福祉士国家試験】」と題した動画を公開した。



動画では、介護福祉士国家試験の合格発表に触れ、今年から導入された「パート合格制度」について解説。一部の科目が不合格であっても、合格した科目は2年間試験が免除されるという新たな制度の仕組みを説明している。



はたつんはまず、今年の介護福祉士国家試験の合格点が64点であったことを報告。受験者への労いの言葉を述べた後、今年から導入された「パート合格制度」について詳しく解説を始めた。



この制度は、試験全体がA・B・Cの3つのパートに分かれており、一部のパートのみが不合格だった場合の救済措置である。例えば、AパートとCパートは合格基準に達したが、Bパートだけが不合格だった場合、合格したAとCはその後2年間、試験が免除される仕組みだという。



これにより、翌年以降の受験者は2つの選択肢を持つことになる。一つは、免除を適用して不合格だったBパートのみを受験する方法。もう一つは、免除を適用せず、再度A・B・C全てのパートを受験する方法である。



ただし、不合格だったパートのみを受験する際には注意点がある。そのパート単体で合格基準を満たす必要があり、はたつんによれば「目安6割～と言われています」とのことだ。



この新制度の導入により、一度の不合格で諦めるのではなく、自身の状況に合わせて戦略的に再挑戦できる道が開かれたと言えるだろう。