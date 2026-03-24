フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オクラホマシティ・サンダー

日付：2026年3月24日（火）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 103 - 123 オクラホマシティ・サンダー

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オクラホマシティ・サンダーがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし25-35で終了する。

第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び43-65で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び79-97で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにオクラホマシティ・サンダーがリードし103-123で終了する。

試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-24 10:35:06 更新