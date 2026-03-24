【NBA試合速報】2026年3月24日（火） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オクラホマシティ・サンダー
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs オクラホマシティ・サンダー
日付：2026年3月24日（火）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 103 - 123 オクラホマシティ・サンダー
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対オクラホマシティ・サンダーがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはオクラホマシティ・サンダーがリードし25-35で終了する。
第2クォーターはオクラホマシティ・サンダーが試合を有利に運び43-65で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び79-97で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにオクラホマシティ・サンダーがリードし103-123で終了する。
試合はオクラホマシティ・サンダーの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-24 10:35:06 更新