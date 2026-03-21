■これまでのあらすじ

夫が義母に渡した合鍵を返してほしいと言うと「心が狭い」と言われてしまった妻。後日、今度は義妹が勝手に家に上がり込み、タンスの服を物色していた。「もらってあげようと思って」という義妹に出産後に着るつもりだと言うと義妹は「無理でしょ」と薄ら笑いを浮かべて…。

人のものを勝手に持ち去ろうとしておいて、なんで義妹は笑っているんでしょうか？失礼極まりないことを言われたので私が反論すると、今度は「ケチ」だと口をとがらせて…。「くれないなら貸して」と平然と言ってくるその神経がわかりません。

どうやら、夫が義妹に私の留守の時間を教えていたようです。夫は「なんで貸してあげなかったの？」「家族なんだしいいじゃん」と、夫は義妹の味方で話になりませんでした。私は義家族に勝手に家に入ってほしくない。だから合鍵を返してほしい。どうして夫はそれをわかってくれないの…？義妹を泥棒扱いしたくはないけれど、やっていることがあまりにも非常識だと思うんですよね。そして、この後…とうとう恐れていたことが起こるのです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)