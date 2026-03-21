花粉、ウイルス、ダニを除去！ アレル物質対策にピッタリな“クリーン家電”

ウイルス、花粉、ダニetc…この時期になると気になるアレル物質対策にピッタリなクリーン家電を、家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、家電ライター・田中真紀子さん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんの3人が紹介。実際にお試してくれた、女優の莉子さんのコメントにも注目！

この時期になると気になる花粉、暑さによって増えてくるウイルスやダニ。

「それらのアレル物質を自宅に持ち込まないために。玄関など様々な場所に持ち運んで使えるものから、ちょっとした隙間にも置ける小型タイプなど、クリーン家電にもコンパクト化の波が！」（家電ライター・田中真紀子さん）。

アレル物質を除去したり抑制したり、衛生的な生活空間を保つのにピッタリなクリーン家電がこちら。

東芝ライフスタイル「コードレス衣類スチーマー『La・Coo S』TAS-X80

360度どんな向きでもスチームを安定して噴射できる！

衣類を除菌し、清潔さをキープできる衣類スチーマー。通常の3倍以上のスチーム量を瞬間的に噴射する「倍増ショット」を新搭載。「コードレスの衣類スチーマーは稀少。スチーム使用可能範囲が360度まで拡大され、本体の向きを気にすることなくラクに衣類のケアができる優れモノ」（田中さん）。アイロンとしても使え、衣類をしっかりとプレス仕上げすることも。約650g \12,700（東芝 TEL. 0120-1048-76）

Riko’s Comment「すごく軽くて手が疲れにくい。どの方向で使用してもスチームが出てくるので、あてにくい箇所のシワものばしやすいです」

リズム「Silky Wind Clean」

自由な風向き調節ができる、今までにない空気清浄機が登場

下方から上方まで約240度回転し、自由な風向き調節が可能。サーキュレーターのような風向きを作ることで清浄された空気を遠くに届けるだけでなく、吸気口を向け汚れた空気を吸うことも。「風がとにかくパワフル。吸気口をカラダ側に向けることで服に付着した花粉やホコリを清浄・吸引してくれるので、玄関で使うことで部屋に持ち込みにくくできます」（田中さん）。 \49,800＊編集部調べ（リズム TEL. 0120･557･005）

アイロボット「Roomba Max 705 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」

ルンバ初の温水拭き掃除機能を搭載。ローラーモップで隅々まで清潔に

最高レベルの吸引力と清掃力を誇るフラッグシップがパワーアップ。温水を使用した水拭き掃除機能と、毎分200回転で安定した圧力を加えるローラーモップにより、従来品の10倍の拭き取り力を実現。「ローラーモップが自動的に伸びることで、汚れが残りやすい部屋のコーナーもキレイに。床に落ちた花粉などのアレル物質も逃さず、拭き取ってくれます」（家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん）。 \179,800（アイロボット TEL. 0120-046-669）

レイコップ「ふとんクリーナーPRO3」

温風＋UV＋たたき＋吸引でアレルゲン・菌・ダニを99.9％除去

UV＋高速回転たたきブラシ、強力吸引でおなじみのレイコップ。医療現場でも使用されているUV LED増で、エントリーモデルより除菌パワーが150％アップ。「さらにコードレスタイプ初となる最高60°Cの温風機能が搭載されました。安全性の高いPTCヒーターからの温風で、布団を掃除しながら表面付近のダニを死滅させるため、いつでも清潔な布団で眠れます」（芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さん）。 \32,200（レイコップ TEL. 0120-363612）

Blueair「Mini Restful TM 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」

清潔な空気と眠りをサポート！ ベッドサイドで活躍する一台

粒子イオン化技術と、高性能フィルター技術を融合した独自の空気清浄技術で 、清潔な空気を保ち、ウイルスやPM2.5、ホコリ、カビなどを含む0.1μmまでの有害物質を99.97％除去。「清潔な空気を保ちながら、光と音の組み合わせで、より自然な目覚めを演出してくれる付加価値が高い空気清浄機。運転音もとても静かで、就寝時も快適に使用できます」（奈津子さん）。約φ17×H28cm \27,500（ブルーエア TEL. 0120-974-419）

Riko’s Comment「スタイリッシュなデザインがお気に入り。ベッドサイドに置きやすいサイズ感で、光と音で起こしてくれるので目覚めも変わりそう」

ナビゲーター

神原サリー

家電ライフスタイルプロデューサー。“企業の思いを生活者に伝え、生活者の願いを企業に伝える”をポリシーに、様々なメディアで活躍。家電を感動ベースで語り、家電が暮らしの中でどう役立つかという視点で紹介。

田中真紀子

家電ライター。白物と美容家電を中心に最新家電を多数所有し、毎日使用しながらそれぞれの特性や使用感を発信。雑誌、Webにて執筆するほか、テレビやラジオの出演も多数。近年はコンサルタントなど活躍の幅を広げる。

奈津子

芸能界イチ家電に詳しい女優。家電製品アドバイザー資格を保有し、250台以上の家電と4歳の息子と暮らす。TOKYO FM『SkyrocketCompany』に毎週火曜レギュラー出演中。インスタグラムは@natsuko_kaden

お試しした人

莉子

2002年12月4日生まれ、神奈川県出身。ドラマ『ブラックシンデレラ』（ABEMA）で初主演を務め、注目を集める。その後も『SHUT UP』（テレビ東京系）、『119エマージェンシーコール』（フジテレビ系）など話題作に出演。主演映画『違う惑星の変な恋人』で、第38回高崎映画祭で最優秀新進俳優賞を受賞。