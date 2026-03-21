今回は妻が、挑発してきた夫の不倫相手を黙らせたエピソードを紹介します。

「うちの旦那には秘密があるんです」

「ある日、母に子供たちを預け、夫のクリスマスプレゼントを買いに都内に行ったんです。すると、夫が若い女性と手をつないで歩いていたんです。2人を尾行したら、なんとホテルに入っていきました。夫の不倫を知り、頭が真っ白に……。

その後、夫の不倫相手と偶然会うことがあったのですが、そこで不倫相手に『あんな素敵な人が旦那さんで羨ましい』と、挑発的な発言をされ、イライラしました。

そこで、『うちの旦那には秘密があるんです』『でも夫婦間だけの秘密なんで』と言い返したら、不倫相手は何も言えずに黙っていました。秘密というのは、夫に多額の借金があることです」（体験者：30代女性・主婦／回答期間：2025年12月）

▽ どうやらこの不倫相手は、夫の職場の後輩のようです。にしても社内不倫しているだなんて、妻としては気が気じゃないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。