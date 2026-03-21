madhappy×PUMA新作コレクション登場♡春色スニーカーとアパレルに注目

LA発ブランドmadhappyとPUMAによるコラボレーション第2弾となるスプリングコレクションが登場。スポーティーなデザインに、ポジティブで柔らかな世界観を掛け合わせた今作は、日常に寄り添うファッションとして注目を集めています。春らしいカラーや素材感を取り入れたアイテムは、コーディネートを軽やかにアップデートしてくれる存在に♡トレンド感と快適さを両立した新作をチェックしてみてください。

注目は進化したスニーカー

コレクションの中心となるのは、PUMAの人気モデル「Speedcat Plus」。サテンジャカード素材に繊細なマイクロフローラル模様をあしらい、これまでにない表情へと進化しました。

春らしい柔らかなカラーパレットと、スポーツ由来のディテールが融合し、可愛らしさと洗練された印象を両立。タン部分のブランドロゴがアクセントとなり、コーデの主役として活躍します。

Puma Speedcat Plus



価格：各24,200円（税込）

カラー：Yellow／Pink／Blue

Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売

デイリーに使えるアパレル

アパレルラインでは、快適さとスタイルを兼ね備えたアイテムが豊富にラインナップ。

Nylon Track Jacket



価格：31,900円（税込）

LS Pointelle Knit Jersey



価格：30,800円（税込）

Lace Logo Fleece Hoodie



価格：26,400円（税込）

Lace Logo Straight Sweatpant



価格：22,000円（税込）

トラックジャケットやニット、フーディ、スウェットパンツなど、リラックス感がありながらも洗練された雰囲気に。デイリーコーデに取り入れやすく、春のおしゃれを格上げしてくれます♪

販売情報をチェック

本コレクションは、2026年3月20日（金）正午12時より販売スタート。気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

販売店舗：Madhappy Japan公式オンラインストア／Madhappy Tokyo Store

春コーデをアップデート♡

madhappyとPUMAのコラボは、スポーツとファッションを心地よく融合させた魅力的なコレクション。軽やかなカラーや素材感が春の装いにぴったりで、気分まで明るくしてくれそうです♡

新しい季節のスタートに、毎日を少し特別にしてくれるお気に入りアイテムを見つけてみてはいかがでしょうか♪