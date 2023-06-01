【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）】 3月21日 発売 価格：4,730円 【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機） 専用水転写式デカール】 3月21日 発売 価格：770円 【HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）デラックスセット】 3月21日 発売 価格：7,480円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」を3月21日に発売する。価格は4,730円。また、「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機） 専用水転写式デカール」を770円、「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）デラックスセット」を7,480円で同日に発売する。

本商品は、アニメ「マクロスF」に登場した機体「VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」をプラモデル化したもの。プラモデルでは一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」が採用され、バトロイド、ガウォーク、ファイターへの簡単変形が可能となっている。

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」

主翼は可変し、バトロイド時には格納が可能。シールドには劇中同様ナイフを格納できる。

肩を引き出し式にすることで腕部の可動域を拡大。胸部に3軸可動を内蔵することで、前後左右への広域な可動を実現している。

ガンポッドに加え、パイロットフィギュア4種とシェリル・ノームのフィギュアが付属。表情豊かなハンドパーツも付属し、様々なポージングを表現可能となっている。

【付属品】

・ガンポッド×1

・シールド×1

・ナイフ×1

・ランディングギア×１式

・ファイター形態再現用パーツ×１式

・ハンドパーツ×1式

・フィギュア×5種

・台座×1

・ネーマーシール×1

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機） 専用水転写式デカール」

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」の劇中再現度を追求した専用水転写式デカールが登場。本商品1セットでバトロイド、ガウォーク、ファイターの三形態すべてに対応している。

【付属品】

・水転写式デカール×1

HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）デラックスセット

「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」本体に加え、「マクロスF」キャラクターデザイン・江端里沙氏による新規描き下ろしイラストを使用したシェリル・ノームの「水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したセット。

アクリルスタンドの背面には後ろ姿が印刷されている。

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS

※発売日は流通により前後する場合があります。