「マクロスF」よりプラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」本日発売！専用水転写式デカールとアクスタ付きデラックスセットも同日発売
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」を3月21日に発売する。価格は4,730円。また、「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機） 専用水転写式デカール」を770円、「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）デラックスセット」を7,480円で同日に発売する。
本商品は、アニメ「マクロスF」に登場した機体「VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」をプラモデル化したもの。プラモデルでは一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」が採用され、バトロイド、ガウォーク、ファイターへの簡単変形が可能となっている。
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」
主翼は可変し、バトロイド時には格納が可能。シールドには劇中同様ナイフを格納できる。
肩を引き出し式にすることで腕部の可動域を拡大。胸部に3軸可動を内蔵することで、前後左右への広域な可動を実現している。
ガンポッドに加え、パイロットフィギュア4種とシェリル・ノームのフィギュアが付属。表情豊かなハンドパーツも付属し、様々なポージングを表現可能となっている。
【付属品】
・ガンポッド×1
・シールド×1
・ナイフ×1
・ランディングギア×１式
・ファイター形態再現用パーツ×１式
・ハンドパーツ×1式
・フィギュア×5種
・台座×1
・ネーマーシール×1
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機） 専用水転写式デカール」
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」の劇中再現度を追求した専用水転写式デカールが登場。本商品1セットでバトロイド、ガウォーク、ファイターの三形態すべてに対応している。
【付属品】
・水転写式デカール×1
HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）デラックスセット
「HG 1/100 VF-25F メサイアバルキリー（早乙女アルト機）」本体に加え、「マクロスF」キャラクターデザイン・江端里沙氏による新規描き下ろしイラストを使用したシェリル・ノームの「水転写式デカール」と「アクリルスタンド」が付属したセット。
アクリルスタンドの背面には後ろ姿が印刷されている。
(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS
※発売日は流通により前後する場合があります。