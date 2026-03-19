◆【一発アウト】部下の話を「要約」してはいけない

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。単なる同情ではなく、相手の視点を論理的に理解する「認知的共感」の技術を体系化した、悩める上司たちの「読むサプリ」だ。呼吸を合わせる基本から、自身の無意識を言語化する応用、さらには「飲み会の失敗事例」や「エース部下の退職」といった実例に基づく「しくじり」分析まで網羅。表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウが詰まった決定版！

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

信頼の土台を作る「鏡」のコミュニケーション

現場で活きる「聞き上手」の具体例

営業の基本テクニックのひとつに「バックトラッキング（オウム返し）」があります。これは、相手の発言をそのまま繰り返すことで、「話をしっかり聞いていますよ」という姿勢を伝える手法として知られています。

たとえば、携帯電話ショップでのお客様とのやりとりを見てみましょう。

顧客が漏らした「本音」のシグナル

不安を安心に変える「受け止める」技術

お客様が「データ使い放題の新プランが気になってるんですけど、内容が難しすぎてよくわからないんです」と相談してきたとします。

このときスタッフが「新しいプランに興味を持っていただいたのですね。ありがとうございます。たしかに内容は少し複雑かもしれません。私がわかりやすくご説明させていただきますね」と返す。これが、オウム返しの一例です。

【解説】1on1で部下の「沈黙」を「対話」に変える

バックトラッキング（オウム返し）は、単なる営業テクニックに留まりません。部下の本音を引き出し、組織のエンゲージメントを高める必要があるマネジメント層にとって、これほど強力かつ汎用性の高い「傾聴スキル」はありません。

多忙な管理職ほど、部下から相談を受けた際に「それはこうすればいい」と即座に解決策（アドバイス）を提示してしまいがちです。しかし、解決を急ぐあまり部下の言葉を奪ってしまうと、部下は「自分の状況をわかってもらえていない」と感じ、次第に本音を話さなくなります。

ここでバックトラッキングを活用してみてください。部下が「最近、業務の優先順位がつけられなくて……」と漏らしたなら、「優先順位がつけられずに困っているんだね」と一度そのまま返します。この一拍があるだけで、部下は「受け入れられた」という安心感を抱き、自ら詳細を話し始めるようになります。

「事実」ではなく「感情」を鏡のように映す

マネジメントの現場でさらに効果を発揮するのは、事実だけでなく相手の「感情」をバックトラッキングすることです。

たとえば、部下が「プロジェクトの納期が厳しく、プレッシャーを感じています」と言った場合、「納期が厳しいんだね」という事実のオウム返しに加え、「プレッシャーを感じるほど、責任感を持って向き合っているんだね」と感情を添えて返します。

このように相手の心の状態を言語化して鏡のように映し出すことで、部下は自己理解を深め、上司に対して深い信頼を寄せるようになります。これは、指示命令系統だけでは築けない「心理的安全性」の土台となります。

チームの「迷い」を早期発見するリスクマネジメント

バックトラッキングの習慣化は、リスクマネジメントにも直結します。部下の微妙なニュアンスや違和感をそのまま返して確認するプロセスを挟むことで、隠れた不満や進捗の遅れを早期に察知できるからです。

「内容が難しすぎる」という部下の声を、「難しすぎると感じているんだね、具体的にどのあたりが……？」とバックトラッキングで受け止める。この丁寧なプロセスこそが、情報の目詰まりを防ぎ、健全な意思疎通が行われる強いチームを作るのです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。