森保一監督「最高の機会」日本代表が5月31日に国立でアイスランド代表と対戦へ!
日本サッカー協会(JFA)は18日、国立競技場で5月31日に開催されるキリンチャレンジカップ2026において、日本代表がアイスランド代表と対戦することが決定したと発表した。
キックオフ時間はナイトゲームで調整中。テレビ放送についても調整中としている。
FIFAランキングでは日本の19位に対し、アイスランドは74位。過去の対戦成績は3戦3勝(8得点3失点)となっている。
森保一監督はJFAを通じ、「キリンチャレンジカップ 2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります。国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います。また、このタイミングで日本に遠征してくださるアイスランド代表にもこの場を借りて感謝申し上げます」とコメントした。
キックオフ時間はナイトゲームで調整中。テレビ放送についても調整中としている。
FIFAランキングでは日本の19位に対し、アイスランドは74位。過去の対戦成績は3戦3勝(8得点3失点)となっている。
森保一監督はJFAを通じ、「キリンチャレンジカップ 2026 アイスランド代表戦はチームの強化やワールドカップに向けた準備の試合という意味も持ちますが、いつも共に闘ってくださる日本国民の皆様の前で、ワールドカップ前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会にもなります。国立競技場で国民の皆様より大きなエネルギーを頂き、良い状態でワールドカップに臨みたいと思います。また、このタイミングで日本に遠征してくださるアイスランド代表にもこの場を借りて感謝申し上げます」とコメントした。