今回は、同僚に忠告されたけど、時すでに遅しだったエピソードを紹介します。

「奥さんに文句を言われてるうちが華なんだぞ」と言われ…

「子どもが生まれてからというものの、家庭は険悪なムードです。俺がちょっとゲームやテレビに夢中になっているだけで、妻はブツブツうるさいんです。俺としては育児もしているつもりですが、妻は不満みたいで……。でも妻はやっと最近俺に何も言わなくなり、ほっとしました。

そんなある日のこと、同僚との飲み会で、ふと妻のことを話したんです。産後のヒステリーがおさまって良かったと言うと、『それ、奥さんがお前にあきらめたってことだろ？』『奥さんに文句を言われてるうちが華なんだぞ』と言われたんです。

すかさず俺は、『いやいや妻は産後ヒステリーが落ち着いただけだよ』と言い返しましたが、『お前それ正気か？ 離婚されるぞ』と同僚に真顔で言われ、さすがに焦りました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この後、この男性は妻の機嫌をとるために花束を買って帰ったのだとか。でもそういう問題じゃないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。