メイクしても垢抜けない…そんなオトナ女子はコスメを変えて！使えば今っぽ顔になれるコスメ4選

「流行を取り入れて今っぽく垢抜けたいけど、どうすればいいかわからない…」と思うことはありませんか？ 垢抜けるポイントは、「ツヤ感」「血色感」「薄めのアイメイク」です！特に大人女子は、ツヤ感や自然な血色感を意識することで、ぐっと垢抜けた印象になるんです！今回は、使うだけで大人女子が垢抜けるコスメをご紹介します♡

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ポール＆ジョー ラトゥー エクラ ファンデーション プライマーN 01

ポール＆ジョー ラトゥー エクラ ファンデーション プライマーN 01（税込4,400円）

ベースメイクはこの下地だけでも十分なくらいカバー力が優秀な下地です。

厚塗り感なく肌のアラを整えてくれて、肌に明るく自然なツヤ感と透明感を出してくれます。

また、少量でもよく伸びるため、見た目の価格よりもコスパの良さもうれしいポイントです！

ナチュラルなのに垢抜けた印象に仕上げてくれるアイテムです。

AZTK リキッドチーク JC04 イチジクカフェ

AZTK リキッドチーク JC04 イチジクカフェ（税込1,820円）

JC04 イチジクカフェはくすみ感もありつつしっかりと透明感を出してくれます！

リキッドチークなので、ツヤ感がありつつほんのりのせるだけで顔色が明るくなります♡

簡単にじわっと血色感を出すことができます。

また、濃く入れるのではなく、ふんわり広めに入れることで誰でも今っぽい仕上がりに。

AZTKのチークは、自然な血色感を出してくれるカラーが多く、だれでも自分に合った色を選ぶことができます。

キャンメイク クリーミータッチライナー 15 カプチーノピンク

キャンメイク クリーミータッチライナー 15 カプチーノピンク （税込715円）

今っぽい垢抜けメイクでは、目元はナチュラルに盛るのがポイントです。

こちらのアイライナーはほんのりピンクみのあるブラウンカラーで、自然に目元を引き締め、ナチュラルなのに目を大きく見せてくれます！

特に粘膜ラインとして使うのが、今っぽくなるポイントです！

Laka ポッピングバルーンティント 501

Laka ポッピングバルーンティント 501（税込1,980円）

Lakaのリップは濃く発色し過ぎずにツヤ感が出せて、ナチュラルメイクでも顔の印象をぐっと明るく見せてくれます！

ツヤリップがトレンドなので、こちらを使用して唇にツヤをプラスするだけで、メイク全体が今っぽく見えるのも魅力♡

また、重ね塗りがしやすいのもおすすめポイントです。

いかがでしたか？垢抜けるには手持ちのコスメを見直すのが実は近道だったりします。

紹介したコスメは、店舗やオンラインで気軽に購入できるものばかり！

「メイクを頑張ってもイマイチ垢抜けない…」と感じたときは、紹介したコスメを参考にしてみてくださいね。