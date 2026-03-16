スタバ、カスタマイズ型フラペチーノに“白桃”が登場！ 果肉感と豊満な甘さが広がる軽やかな一杯
「スターバックス」は、3月18日（水）から、「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」を、全国の「My フルーツ3 フラペチーノ」取り扱い店舗で発売する。
【写真】自分だけのフラペチーノが作れる！ 「My フルーツ3 フラペチーノ」素材一覧
■白桃好き必見
「My フルーツ3 フラペチーノ」とは、ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの3つを、それぞれ自分好みの素材から選べるカスタマイズ型のフラペチーノ。
今回登場する「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」は、フルーツミックスベースに凍らせた完熟白桃をブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっとした食感の果肉ソースと合わせた、白桃そのもののおいしさをダイレクトに味わえる一杯。一口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめる。
さらに、気分を変えたい時は、白桃の果実感と相性のよい「ブラック ティー」をベースに組み合わせると、紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチ ティーを思わせる華やかな風味が広がるという。
ちなみに、「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」にあわせ、ベースには新たに「フルーツミックス」が登場。販売中のミルクとティーのベースに本商品が加わることで、フルーツを軸にしたすっきりとした味わいを楽しめるようになる。
【写真】自分だけのフラペチーノが作れる！ 「My フルーツ3 フラペチーノ」素材一覧
■白桃好き必見
「My フルーツ3 フラペチーノ」とは、ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの3つを、それぞれ自分好みの素材から選べるカスタマイズ型のフラペチーノ。
今回登場する「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」は、フルーツミックスベースに凍らせた完熟白桃をブレンドし、もぎたての白桃のようなシャキっとした食感の果肉ソースと合わせた、白桃そのもののおいしさをダイレクトに味わえる一杯。一口ごとに白桃の果肉感と豊満な甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめる。
ちなみに、「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」にあわせ、ベースには新たに「フルーツミックス」が登場。販売中のミルクとティーのベースに本商品が加わることで、フルーツを軸にしたすっきりとした味わいを楽しめるようになる。