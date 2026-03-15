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「博多と福岡は別の町だった」って知ってた？歴史とグルメを巡る福岡1泊2日の旅

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行YouTuberの「旅のヤマネ / Travel Yamane」が、「【福岡1泊2日】博多・中洲・天神を巡る男ひとり旅」と題した動画を公開しました。今回の旅では、福岡市の中心地である博多・中洲・天神エリアに焦点を当て、歴史散策からグルメ、夜の街まで、1泊2日でその魅力を満喫しています。



旅の始まりはJR博多駅。旅のヤマネさんは、かつて商人の町「博多」と武士の町「福岡」がそれぞれ別の町だったという歴史に触れ、今回はその名残をたどるべく「博多旧市街」へ向かいます。「博多旧市街」は、那珂川と御笠川に挟まれたエリアを指し、祇園町交差点がその南端とされています。



散策中、旅のヤマネさんは「博多ひもときラリー」というイベントを発見。これは、博多の歴史を紐解きながらクイズに答えて5つの寺社を巡るというもので、旅のヤマネさんはこのラリーに参加し、東長寺や承天寺、櫛田神社などを訪れました。夜には九州一の歓楽街・中洲へ。川沿いに立ち並ぶ屋台の活気ある雰囲気を楽しみながら、一人でも気軽にもつ鍋が食べられる「元祖博多麺もつ屋」で夕食を堪能しました。



2日目は、福岡城の城下町として発展した中央区の天神エリアからスタート。地下鉄で祇園駅から天神駅へ移動し、福岡城跡が広がる舞鶴公園や、市民の憩いの場である大濠公園を訪れます。その後は、レンタサイクルアプリ「Charichari」を利用して、福岡ソフトバンクホークスの本拠地「みずほPayPayドーム福岡」や、国内外への玄関口である博多港へと足を延ばしました。



歴史ある寺社仏閣から近代的なベイエリア、そして活気あふれる屋台街まで、福岡市の多様な顔を1泊2日で巡るこの旅は、福岡観光を計画している人にとって参考になることでしょう。