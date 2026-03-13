冒険心を支える22リットル。トレッキングから日常まで、背負いやすさを極めたキッズ専用設計【ザ・ノース・フェイス】のキッズリュックがAmazonに登場中‼
安全をカタチにする「自動開放バックル」。リフレクターとホイッスルが、お子様の道標となる【ザ・ノース・フェイス】のキッズリュックがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのキッズリュックは、トレッキングから日常の通学、習い事まで幅広く活躍する、22リットル容量のキッズ用中型デイパックである。最大の特徴は、成長期のお子様の身体に負担をかけない「肩にフィットするショルダーハーネス」と、通気性に優れた背面構造だ。メイン生地には環境に配慮したリサイクル素材を採用し、数キロメートルに及ぶハイキングでも快適さを損なわないタフさを備えている。
安全面への配慮は、他に類を見ないほど徹底されている。チェストストラップには、一定の荷重がかかると自動で開放されるバックルを採用。万が一の引っ掛かりによる事故を未然に防ぎ、緊急時に役立つ簡易ホイッスルも装備している。さらに、本体とショルダー部分の各所にリフレクター（反射材）を配置。フロント下部にはリアライトを取り付けられるループも備え、暗い帰り道での視認性を飛躍的に高めている。
機能的な収納設計も魅力だ。フロントのダブルポケットは、右側から本体内部へ直接アクセスできる利便性を追求。内部には10インチ程度のタブレットを保護する専用スリーブや、鍵の紛失を防ぐキークリップ、ネームホルダーを完備している。
サイドのメッシュポケットはボトル収納に最適で、収納式のウィング付きウエストベルトが安定した背負い心地をサポート。お子様の「自分で管理したい」という意欲をスマートにアシストする、まさに最高峰のキッズギアと言えるだろう。
