人気料理YouTuberが、3月10日までに公開した動画で、チャンネルの終了を発表した。その背景が波紋を広げている。

「保育園勤務の経験を持つ管理栄養士『あおい』さんが、栄養バランスを考えた給食レシピを紹介しているチャンネル『あおいの給食室in沖縄』です。2019年の開設以来、家庭でも作りやすいメニューが支持され、現在の登録者は37万人を誇ります。しかしこの日、動画にはあおいさんではなく、夫のけんたろう氏が登場したのです」（芸能記者）

けんたろう氏によると、神奈川県の給食業者が販売している保育園献立のなかに、同チャンネルと酷似したレシピが200以上も見つかり、2年以上にわたって無断流用されている可能性が高いという。

「ただ、不正利用されているのはYouTubeなどで公開しているレシピではありません。あおいさんが企業向けに販売している有料データが入手され、それを自社商品として使われている可能性が高いというのです」（同）

動画では、料理のタイトルや材料、細かい分量に加え、各メニューに割り振られていた「レシピ番号」まで一致している点が説明された。

「この事実を知ったあおいさんは大きな精神的ショックを受け、昨年末から、ふさぎ込むようになりました。パニック障害、適応障害、うつ病と診断され、PTSDの兆候も出ているといいます。さらに肺炎を併発し、現在は寝たきりの状態が続いているそうです」（同）

動画ではその後、けんたろう氏があおいさんの手紙を代読。「自分の子どものように大切にしてきたレシピたちが、私の知らない場所で、知らない間に、私の想いとはまったく違う形で、200以上も使われていました」と怒りをにじませるとともに、「自ら命を絶ってしまおうと思ったことは、一度や二度ではありません」と苦悩も明かされた。

ファンからはXで

《元気になってほしい…》

《あおいさんをこのような目にあわせたやつを許せません。どうか今はゆっくり休んでください》

など、業者への怒りとあおいさんへのエールが寄せられている。芸能プロ関係者はこう語る。

「今後は、有料会員や保育園向けのシークレットチャンネルを運営していくそうです。これまで視聴者のために公開してきた動画はアーカイブとして残りますが、新しい更新はなくなる可能性が高い。そう思うと寂しいですね」

あおいさんは「私の給食への情熱は、まだ消えていません。いつかまた、心から笑って、また皆さんにツッコミを入れてもらえるような、元気な私に戻れる日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とコメント。多くのファンが復帰の日を待っている。