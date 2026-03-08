横山典弘騎手＝美浦・フリー＝は３月８日、中山９Ｒ・湾岸Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２５００メートル）でマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）に騎乗して勝利を飾り、ＪＲＡ通算３０００勝（うち障害１勝）を達成した。武豊騎手以来、史上２人目の快挙となる。

１９８６年３月１日の初騎乗から２万１８５２戦目での到達。これまで重賞はＧ１・２８勝を含む、１９０勝を挙げている。２５年には札幌記念をトップナイフで勝利して重賞勝利最年長記録（５７歳５か月２６日）を更新。令和７年秋の褒章で黄綬褒章を受章した。また、２０２４年の日本ダービーをダノンデサイルで制し、Ｇ１勝利最年長記録（５６歳３か月４日）も持っている。

◇ＪＲＡ勝利数ベスト５

１ ※武 豊 ４６３９

２ ※横山 典弘 ３０００

３ 岡部 幸雄 ２９４３

４ 福永 祐一 ２６３６

５ 蛯名 正義 ２５４１

※は現役。３月８日、中山９Ｒ終了時点。

横山典騎手「思い起こせば４１年前のこの中山でデビューをさせてもらって、あれから４１年経ったのかと思うと本当にあっという間でした。（３０００勝という数字は）すごい数字なんだろうけど、自分で達成した感じは、ずっとやってきてコツコツと積み上げたものなんで、すごいとは自分の中でも思いはしないですけど、地道にやってここまでこられたから、その数字があとからついてきたのかなと思っています。まだこれから長くやりたいと思っているので、ケガなく、健康でやりたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします」