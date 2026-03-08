【TTFC】『補完捜査 ギャバンの非番』毎週日曜10時配信！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』が、本日3月8日10時より東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて会員見放題配信。本日放送の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話以降、放送と連動して毎週日曜10時にTTFCにて配信する『補完捜査 ギャバンの非番』。
毎回、テレビシリーズ本編の ”その後のエピソード” 、 ”その裏で起こっていたエピソード” を、そしてテレビシリーズ本編では見られないキャラクターの《日常（＝ウラの顔）》を、補完する。30秒予告とキービジュアルが公開された。
＞＞＞ギャバンの非番場面カットをチェック！（写真12点）
テレビシリーズ本編では宇宙刑事としてさまざまな次元で巻き起こる犯罪の捜査に当たっているギャバンたちだが、『補完捜査 ギャバンの非番』の30秒予告では、「非番」のタイトルに相応しくキャラクターたちが和気あいあいとリラックスした様子で登場。テレビシリーズ本編が宇宙刑事たちの ”オモテの顔” なら、『補完捜査 ギャバンの非番』で見られるのは宇宙刑事たちの ”ウラの顔” 。
さらに、本作品に登場するオリジナルキャラクターの存在も明らかに！？ オリジナルキャラクターの正体は今後の『補完捜査 ギャバンの非番』で解明されるのでお見逃しなく。
また、ポップで妖しく、キャストの無限（インフィニティ）の活躍をイメージさせる、『補完捜査 ギャバンの非番』ならではの魅力を凝縮したキービジュアルにもご注目。
本日配信する第4話補完捜査「ギャバいってなんだ！？」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』テレビシリーズ第4話「地底の要塞」のその後のストーリーを補完。
第4話に登場したのは意外すぎる〇〇のギャバン！ 主人公の弩城怜慈と相棒の伊達大佐とともに活動する自律型AIアシスタント・アギ曰く、〇〇のギャバンはとっても「ギャバい」らしく大喜び！ アギにとって「ギャバい」とは何なのか！？
何がギャバくて、ギャバくないか、そもそもギャバいとは何なのか？ 怜慈と大佐が徹底的にアギを取り調べる。ギャバいを解明した先に3人を待ち受けるものは一体……？
そして『補完捜査 ギャバンの非番』の配信に伴い、メインキャラクターを演じるキャスト陣から本作の見どころを補完するコメントも到着した。
＜長田光平（弩城怜慈 役）の補完！＞
登場人物たちの日常が描かれていますので、本編では見られない新たな魅力もたくさんご覧いただけます！ ぜひお楽しみください！
＜赤羽流河（哀哭院刹那 役）の補完！＞
『ギャバンの非番』では、本編では見られないキャラクターの新しい一面が見られます！ 僕が演じる哀哭院刹那も、本編からは想像できないような可愛らしい一面が見られるかも…？ それぞれのキャラクターの『非番』ならではのチャレンジや会話を、楽しんでいただけたら嬉しいです！ 『非番』を通して、もっともっと『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』のことを好きになってください！
＜角心菜（祝喜輝 役）の補完！＞
キキコトのわちゃわちゃ感が本編よりもさらに増してます（ハート）
＜松永有紘（伊達大佐 役）の補完！＞
まさにタイトル通り！ 『ギャバンの非番』ということで、普段コスモギャバリオン内でＡ地球の３人はどう過ごしているのか、どんな会話をしているのか。3人の仲の良い雰囲気や、普段の様子を感じていただけると思います！ 大佐の苦手な物もわかるかも…？
＜有坂心花（アギ役）の補完！＞
本編ではなかなか見られない、キャラクターたちの別の素顔が楽しめる作品です！ 少し気の抜けた表情や、仲間たちとの何気ないやり取りなど、本編とは違う距離感のシーンにぜひ注目していただけたら嬉しいです！
＜安田啓人（和仁淵力哉 役）の補完！＞
和仁淵力哉役の安田啓人です。『ギャバンの非番』では、本編では観られないキャラクター間の掛け合いを楽しんでいただけると思います。和仁淵のコミカルな面を生かして盛り上げていきますので、ぜひご注目いただけると嬉しいです！ よろしくお願いします！
＜谷田ラナ（高鳴寿 役）の補完！＞
本編ではあまり見られない、キキとコトの素の空気感を楽しんでもらえたら嬉しいです！
＜入山杏奈（天羽琉唯 役）の補完！＞
本編では ”シゴデキ上司” としてしっかりとした印象の天羽琉唯ですが、『ギャバンの非番』では、そんな本部長の力の抜けたちょっとお茶目な姿を見ることができます。お楽しみに！
「ギャバン」に変身する弩城怜慈、哀哭院刹那、祝喜輝らはもちろんのこと、彼らをサポートする相棒や上司たちまでメインキャラクターが勢揃いする『補完捜査 ギャバンの非番』。これを見れば『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の物語をさらに深く楽しめること間違いなし。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 補完捜査 ギャバンの非番』は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送と連動し、本日より毎週日曜10時にTTFCにて会員見放題配信スタート。お楽しみに。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
