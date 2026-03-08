J1百年構想リーグ地域リーグ第5節 FC東京 3（2-0）0 横浜FM

14:03キックオフ MUFGスタジアム 入場者数 52,934人

試合データリンクはこちら

FC東京の完勝、横浜FMの完敗となった試合だった。確かにFC東京のよさが目立ったが、それよりも横浜FMのチグハグさが出てしまったと言える。前後半とも開始1分以内に、横浜FMはラインの裏を取られて失点。これではどんなゲームプランを持っていてもなす術がなくなる。原因はパスの出しどころにプレスがかからなかったこと。アプローチが甘く、追い込めなかった。逆に言えば、ラストパスの出しどころの選手がフリーのうちに、素早くボールを回したFC東京の狙いが的中したと言える。

FC東京は素早いボール回しからラストパスを出すパターンを何度も実践して見せた。そのことはFC東京の大きな自信になったはずだ。逆に横浜FMはもう一度、体と心のコンディションを調整して、去年の終盤に見せた力強い守備を再現しなければならないだろう。できるはずの選手ができないという、もどかしい試合だった。