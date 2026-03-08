リーグ・アン 25/26の第25節 トゥールーズとマルセイユの試合が、3月8日05:05にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、エメルソン（FW）、アーロン・ドヌム（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。マルセイユのイゴール・パイシャオン（FW）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールを決めてマルセイユが先制。

ここで前半が終了。0-1とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マルセイユが0-1で勝利した。

なお、トゥールーズは59分にアーロン・ドヌム（FW）、64分にマーク・マッケンジー（DF）に、またマルセイユは12分にファクンド・メディナ（DF）、59分にメイソン・グリーンウッド（FW）、60分にティモシー・ウェア（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-08 07:11:03 更新