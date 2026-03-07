高級感も機能性も妥協なし！雨の日も花粉シーズンも安心♪乾燥までおまかせできる【アイリスオーヤマ】ドラム式洗濯機がAmazon限定で登場！
雨の日も花粉シーズンも安心♪乾燥までおまかせできる【アイリスオーヤマ】ドラム式洗濯機がAmazon限定で登場！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
5キロまで乾燥できるドラム式洗濯乾燥機。少ない水でたたき洗いするドラム式。縦型洗濯機より大幅に節水。
衣類や汚れに合わせた温水で洗い、頑固なニオイや黄ばみを洗浄。
ふんわりシワ取り（80％乾燥）で、シワのないふんわりした仕上がりを実現。
アイリスオーヤマ独自の「ファイブセンシング」でしっかり乾燥。5つのセンサーを組み合わせた乾燥検知方式を搭載。センサーによる温風温度・庫内温度・吸気温度・衣類量・運転時間の管理で衣類をしっかり乾かす。
