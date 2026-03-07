「rain cats and dogs」の意味は？北欧神話が由来のフレーズです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「大雨が降る」でした！

「rain cats and dogs」は、「大雨が降る」を表す表現。

この言葉は、「猫は雨を降らせる力があり、犬は風を起こす力がある」という北欧神話に由来しているそうです。

「It's raining cats and dogs outside, so make sure to bring an umbrella.」

（外は大雨が降っているので、傘を持っていくようにしてね）



あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。