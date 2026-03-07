春の手元を彩るCASETiFY新作♡春限定「Spring in Bloom」登場

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーが人気のCASETiFYから、春の新コレクション「Spring in Bloom」が登場しました。花々のやさしい色彩や桜モチーフを取り入れたデザインは、日常に春らしい華やぎをプラスしてくれます♡手元から季節感を楽しみたい方にぴったりの新作ラインアップをご紹介します。

春色が映えるスマホケース

スマホケース 価格：6,050円～／テックアクセサリー 価格：5,280円～

今回の「Spring in Bloom」コレクションでは、スマホケース(Apple、Samsungデバイスに対応)やテックアクセサリーが登場します。

コレクションの中心となるのは「Essentials by CASETiFY™」シリーズのウェーブシリコンケース。新色として洗練された印象の「ペブルグレー」と、春らしいやわらかな雰囲気の「ラベンダー」が仲間入りしました。

そのほか、さまざまなフラワーモチーフや立体的な3Dデザインなど、春のポジティブなムードを感じられる新作プリントも豊富に展開。毎日使うスマートフォンを春仕様へアップデートできます♪

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

桜モチーフのアクセサリー

アクセサリーには、桜の花びらをモチーフにしたブレスレットストラップが登場。スマホの落下防止として役立つ実用性と、アクセサリー感覚で楽しめるデザイン性を兼ね備えています。

さらに、桜のチャームキューブやキーチャームなど、春らしいモチーフのアイテムもラインアップ。スマホケースと組み合わせることで、自分らしいコーディネートを楽しめるのも魅力です。

スマホケースやアクセサリーは2026年3月2日(月)よりオンラインストアおよび各店舗にて発売されます。

花に包まれる限定ストア空間

3月10日(火)から4月8日(水)まで、ニュウマン高輪店ではNicolai Bergmann Flowers & Designとのコラボレーションによる没入型空間を期間限定で展開します。

ホワイトとピンクを基調とした洗練されたカラーパレットに、繊細なアジサイを組み合わせた華やかなディスプレイが特徴。花のアーチを象徴とした立体的な演出により、「Spring in Bloom」の世界観を体験できます。

＊3月14日(土)は招待制イベントの開催に伴い、時間帯によって一般のお客様の入場を制限させていただきます。

期間中にCASETiFY STUDiO日本国内全店舗、ニコライ バーグマン 高輪店にて商品を5,500円(税込)以上購入すると、Nicolai Bergmann Flowers & Designコラボフラワーデザインの「マイクロステッカー」をプレゼントします。

カメラレンズまわりやネイル、小物などに貼って楽しめます（※なくなり次第終了）。

春のおしゃれをスマホから始めて

手元から季節感を楽しめる「Spring in Bloom」コレクションは、毎日使うスマホを春仕様に変えてくれるアイテムが揃っています。

やさしいカラーや花モチーフのデザインは、さりげなく春気分を演出してくれるのも魅力♡お気に入りのケースやアクセサリーを見つけて、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてください。