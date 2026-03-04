【葬送のフリーレン】魔族との戦闘シーン満載の「神技のレヴォルテ編」PV公開！
毎週金曜よる11時より放送中の『葬送のフリーレン』第2期、新章【神技のレヴォルテ編】のPVが公開された。
＞＞＞第35話「神技のレヴォルテ」場面カットをチェック！（写真4点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送中。毎週の放送時には大きな反響を呼び、TV放送直後の本編配信でも、ABEMAやAmazon、Netflixなど、複数の配信プラットフォームでランキング1位を獲得している。
このたび、第2期の新章【神技のレヴォルテ編】のPVが公開された。
2月27日（金）に放送された第2期6話め、第34話「討伐要請」から始まった新章【神技のレヴォルテ編】。第2期中盤までと打って変わって緊迫した空気感、そして凄まじいバトルアクションが繰り広げられる、第2期屈指のバトルエピソードだ。フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が、一級魔法使いのゲナウ、メトーデと共に、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う魔族、四本の腕で剣を操る四刀流の使い手 ”神技のレヴォルテ” とその配下の魔族に立ち向かっていく。
公開されたPVには、斧を操る戦士シュタルクと四刀流レヴォルテ、注目キャラのゲナウとメトーデ、フリーレンとフェルンによる魔法、対する魔族たちの攻撃……。迫力とスピードあふれるバトルアクションが映し出されており、否が応にも期待が高まる内容となっている。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11：00日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中。3月6日（金）放送の第2期7話め、第35話「神技のレヴォルテ」は、通常編成と異なり3月6日（金）深夜0時〈6日（金）24時／7日（土）午前0時〉に放送となる。本編配信も通常より30分遅い3月7日（土）午前0時30分からのスタートとなるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
＞＞＞第35話「神技のレヴォルテ」場面カットをチェック！（写真4点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
このたび、第2期の新章【神技のレヴォルテ編】のPVが公開された。
2月27日（金）に放送された第2期6話め、第34話「討伐要請」から始まった新章【神技のレヴォルテ編】。第2期中盤までと打って変わって緊迫した空気感、そして凄まじいバトルアクションが繰り広げられる、第2期屈指のバトルエピソードだ。フリーレン、フェルン、シュタルクの3人が、一級魔法使いのゲナウ、メトーデと共に、ゲナウの故郷の村周辺に巣食う魔族、四本の腕で剣を操る四刀流の使い手 ”神技のレヴォルテ” とその配下の魔族に立ち向かっていく。
公開されたPVには、斧を操る戦士シュタルクと四刀流レヴォルテ、注目キャラのゲナウとメトーデ、フリーレンとフェルンによる魔法、対する魔族たちの攻撃……。迫力とスピードあふれるバトルアクションが映し出されており、否が応にも期待が高まる内容となっている。
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11：00日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中。3月6日（金）放送の第2期7話め、第35話「神技のレヴォルテ」は、通常編成と異なり3月6日（金）深夜0時〈6日（金）24時／7日（土）午前0時〉に放送となる。本編配信も通常より30分遅い3月7日（土）午前0時30分からのスタートとなるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優