フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs サンアントニオ・スパーズ

日付：2026年3月4日（水）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 91 - 131 サンアントニオ・スパーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対サンアントニオ・スパーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし25-32で終了する。

第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び53-78で終了する。

第3クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び64-113で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び91-131で終了する。

試合はサンアントニオ・スパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-04 13:05:10 更新