【開幕】「Amazon 新生活セール」先行セールでビールやチューハイなど最大21％オフに
今回は、ビールやチューハイ、ノンアルコール飲料など人気のお酒をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスをお見逃しなく！
ビール
旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」
限られた飲食店でしか味わえない幻の生ビール「アサヒ生ビール（マルエフ）」
アサヒ生ビール アサヒ生ビール アサヒ ビール350ml24本 【飲食店で愛され続けたまろやかな味わい マルエフ】
4,917円 → 4,480円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アルコール分3.5%ながら、本格的なうまさ。「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」
アサヒ スーパードライ ドライクリスタル アサヒ ビール 生ビール 350ml×24本
5,114円 → 4,480円（12%オフ）
発泡酒
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
3,872円 → 3,542円（9%オフ）
丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」
チューハイ
爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」
濃いめレモン サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]
3,050円 → 2,786円（9%オフ）
果皮からつくったレモンピールサワー「THE PEEL」
THE PEEL (ザ・ピール) レモン 350ml 24本【果皮で作ったレモンピールサワー】［サントリー チューハイ］
3,739円 → 3,038円（19%オフ）
果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」
KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒
3,388円 → 3,098円（9%オフ）
ウイスキー
やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,254円 → 3,940円（7%オフ）
飲み飽きしない深みのある旨さ。自宅で気軽に楽しめる「サントリー ウイスキー トリス」
トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル]
4,163円 → 3,780円（9%オフ）
ノンアルコール飲料
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]
3,176円 → 2,503円（21%オフ）
脱アルコール製法で本格的な味わいを実現。「ハイネケン ゼロゼロ」
ハイネケン ゼロゼロ 缶 Heineken 0.0 [ ノンアルコールビール 330ml x 24本 ]
3,500円 → 2,843円（19%オフ）
チューハイらしい飲みごたえ。アルコール分0.00％、カロリー・糖類0
氷０（ヒョウゼロ） ノンアルコールチューハイキリン350ml×24本 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン ノンアル
2,973円 → 2,498円（16%オフ）
その他のおすすめ商品
SPRING VALLEY(スプリングバレー) キリン ビール クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット スプリングバレー 3種各2本+ビール6種各1本 ギフトセット ホワイトデー
3,658円 → 2,998円（18%オフ）
ビールセット イネディット ギフトセット750ml ギフトBOX付き スペイン産高級ビール ギフト プレゼント ギフトセット 酒
2,280円 → 2,050円（10%オフ）
【繁盛店で長年愛される味】 サッポロサワー 氷彩1984[チューハイ プレーンサワー 350ml×24本]
3,215円 → 2,814円（12%オフ）
サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×24本 ]
3,788円 → 3,548円（6%オフ）
【アイススクープ付】デュワーズ ホワイトラベル [ ブレンデッド スコッチウイスキー スコットランド産 700ml 40% ][正規品] フレーバー(柑橘/洋梨/ハチミツ)ハイボールにおすすめ- スコッチウイスキー国内売上No. 1
1,951円 → 1,755円（10%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
