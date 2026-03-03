【開幕】「Amazon 新生活セール」先行セールでビールやチューハイなど最大21％オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、ビールやチューハイ、ノンアルコール飲料など人気のお酒をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスをお見逃しなく！

ビール


旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」


晴れ風

晴れ風 晴れ風 キリン ビール350ml×24本 [飲食店での取扱い開始]

5,249円 → 4,498円（14%オフ）

限られた飲食店でしか味わえない幻の生ビール「アサヒ生ビール（マルエフ）」


アサヒ生ビール

アサヒ生ビール アサヒ生ビール アサヒ ビール350ml24本 【飲食店で愛され続けたまろやかな味わい マルエフ】

4,917円 → 4,480円（9%オフ）

アルコール分3.5%ながら、本格的なうまさ。「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」


ドライクリスタル

アサヒ　スーパードライ ドライクリスタル アサヒ ビール 生ビール 350ml×24本

5,114円 → 4,480円（12%オフ）

発泡酒


ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

3,872円 → 3,542円（9%オフ）

丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール500ml×24本 発泡酒新ジャンル

5,266円 → 4,598円（13%オフ）

チューハイ


爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」


濃いめのレモンサワー

濃いめレモン サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]

3,050円 → 2,786円（9%オフ）

果皮からつくったレモンピールサワー「THE PEEL」


Suntory

THE PEEL (ザ・ピール) レモン 350ml 24本【果皮で作ったレモンピールサワー】［サントリー チューハイ］

3,739円 → 3,038円（19%オフ）

果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」


KIRIN本搾り

KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒

3,388円 → 3,098円（9%オフ）

ウイスキー


やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」


Nikka

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

4,254円 → 3,940円（7%オフ）

飲み飽きしない深みのある旨さ。自宅で気軽に楽しめる「サントリー ウイスキー トリス」


Suntory

トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル]

4,163円 → 3,780円（9%オフ）

ノンアルコール飲料


ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]

3,176円 → 2,503円（21%オフ）

脱アルコール製法で本格的な味わいを実現。「ハイネケン ゼロゼロ」


Heineken(ハイネケン)

ハイネケン ゼロゼロ 缶 Heineken 0.0 [ ノンアルコールビール 330ml x 24本 ]

3,500円 → 2,843円（19%オフ）

チューハイらしい飲みごたえ。アルコール分0.00％、カロリー・糖類0


氷０

氷０（ヒョウゼロ） ノンアルコールチューハイキリン350ml×24本 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン ノンアル

2,973円 → 2,498円（16%オフ）

その他のおすすめ商品


SPRING VALLEY(スプリング バレー)

SPRING VALLEY(スプリングバレー) キリン ビール クラフトビール350ml×12本 飲み比べセット スプリングバレー 3種各2本+ビール6種各1本 ギフトセット ホワイトデー

3,658円 → 2,998円（18%オフ）

ビールセット

ビールセット イネディット ギフトセット750ml ギフトBOX付き スペイン産高級ビール ギフト プレゼント ギフトセット 酒

2,280円 → 2,050円（10%オフ）

氷彩

【繁盛店で長年愛される味】 サッポロサワー 氷彩1984[チューハイ プレーンサワー 350ml×24本]

3,215円 → 2,814円（12%オフ）

GOLD STAR（ゴールドスター）

サッポロ GOLD STAR ゴールドスター[新ジャンル 発泡酒 350ml×24本 ]

3,788円 → 3,548円（6%オフ）

Dewar's

【アイススクープ付】デュワーズ ホワイトラベル [ ブレンデッド スコッチウイスキー スコットランド産 700ml 40% ][正規品] フレーバー(柑橘/洋梨/ハチミツ)ハイボールにおすすめ- スコッチウイスキー国内売上No. 1

1,951円 → 1,755円（10%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


