2月23日、元モーニング娘。石黒彩さんが自身のInstagramを更新。夫のLUNA SEA・真矢さんが2月17日に亡くなったことを報告していました。

石黒さんは《本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました》と明かしました。

さらに、《昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という事でした。どうかその想いが繋げられるよう、真矢の愛する LUNA SEA を、走り続ける LUNA SEA を、応援よろしくお願い致します》と真矢さんの想いを伝えていました。

筆者は昨年、結婚25周年を迎えた石黒彩さんに、真矢さんとの馴れ初めについてお話を伺っています。

「私、ビジュアル系とかも好きで『LUNA SEA』のライブは高校生のときからずっと行ってるんです。ですから、もともとファンなんです（笑）。

高校に入ってすぐくらいの時期に、初めて仲よくなった子がすごいLUNA SEAファンだったんです。それで『私の大好きなことを知ってほしい』って言われて、LUNA SEAのメンバー1人ずつの写真集のボックスを持ってきて、『誰でもいいから見てみて』って渡されて。たまたまシュッと手に取ったのが真矢くんだったんですよ。

それで開いた1ページ目でピンときて『私、この人と結婚する』って言ったんです。友達は『ウケる』って言ってたけど。そこからライブを見に行くようになって、真矢くんのコスプレをしてLUNA SEAのコピーバンドもやってました」

その後、石黒さんはモーニング娘。として、1998年1月に『モーニングコーヒー』でメジャーデビュー。真矢さんに初めて会ったのは、同年末の『NHK紅白歌合戦』でした。

「紅白に初出場した際に、LUNA SEAと一緒になったんです。でも、うちの会社は芸能人に話しかけるのが禁止で。もちろん連絡先の交換も禁止でした。話しかけられたら返してもいいけど、こちらからはダメ。

だから、リハーサルの最後に全員登場のオープニングの練習があるんですけど、そのときもすれ違っただけで、会話もできなかったんです」

大ファンなのに話しかけられない状況に、もどかしさを感じていたのかと思いきやーー。

「話しかけるなんて無理です。自分からとかは絶対ないですね。緊張して吐きそうでしたよ。『うわ！ すごっ！』と思って、遠目で見てました」

その後、共通の知人を介して食事に行ったことで仲を深め、高校時代に放った『私、この人と結婚する』という宣言どおり、結婚に至ったのです。

真矢さんのコスプレをしてLUNA SEAのコピーバンドをやるほどの熱烈なファンの石黒さん。『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という真矢さんの最大の願いは、石黒さんの願いでもあるはずです。

ファンが1日でも早く思いを届けられる機会を設けたいというメンバーの意向から、3月8日に『真矢 献花式 〜Eternal MeLoDy〜』がおこなわれることが決定しました。

さらに「LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」の開催もあわせて発表。公式サイトでは「『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という真矢の願いのもと、3月12日有明アリーナ公演は予定通り開催いたします」とアナウンスがありました。

2人の想いを乗せて、LUNA SEAは再び躍動することでしょう。真矢さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。