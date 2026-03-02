◇オープン戦 楽天1―0広島（2026年3月1日 倉敷）

2年目を迎える楽天の宗山が、準地元の岡山・倉敷で躍動した。「6番・遊撃」で出場し、決勝打を含む2安打1打点2盗塁。1―0でのオープン戦5試合目の初勝利を呼び、広陵（広島）時代もプレー経験のある球場でのヒーローインタビューでは「（地元・広島の）知り合いの方の顔がたくさん見えたのでうれしかった。一球一球に沸く球場の雰囲気に凄くやりがいを感じました」と端正なマスクをほころばせた。

0│0の4回2死三塁でターノックから「ある程度思った通りの打球がいった」と三遊間を鮮やかに抜く先制の左前適時打。2日前に誕生日を迎えたばかりで、うれしい23歳初打点が決勝打となった。昨季は得点圏打率・207。パ・リーグの規定打席到達者では3番目に低かったが、今季は「得点圏の打撃」をテーマに掲げ、オープン戦は得点圏で4打数2安打。「より集中力を高めてという気持ち」とうなずいた。

6回にも中前打を放つと2回に続いて、この日2個目の盗塁に成功し、足でも魅せた。今季から拡大された統一ベースが導入。投手やグラウンド状態にもよるが、ベースが大きくなった3インチ（約7・6センチ）分、リードの幅を広げ「タッチのところも最後までスピードを緩めなければセーフになるケースも必ずある」とプラスに捉えている。1年目の昨季は7盗塁にとどまったが、「走りながらつかめるものもあると思うので、意識してトライしていきたい」と目標は2桁盗塁。定評のある遊撃守備に加え、攻、走でもチームをけん引するつもりだ。（花里 雄太）