すやすやクロミにぎゅっと癒される。ふわふわ抱き枕でおうち時間をもっとやさしく【モリピロ】のクロミ抱き枕がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
抱きしめるたび心ほどける。もこもこクロミのリラックスアイテム【モリピロ】のクロミ抱き枕がAmazonに登場中‼
モリピロのクロミ抱き枕は、まるでぬいぐるみのような可愛さをそのまま抱き枕にした、クロミの癒し系アイテムだ。すやすや眠る表情は刺繍で丁寧に仕上げられており、プリントでは出せない立体感と温かみがある。見ているだけでほっとするような優しい雰囲気が、おうち時間にそっと寄り添ってくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
もこもこふわふわの素材は触れた瞬間にやわらかく、思わず抱きしめたくなる抱き心地だ。大きめサイズで、抱き枕としてはもちろん、クッション代わりやお部屋のアクセント、車内のマスコットとしても活躍する。リラックスタイムのお供にぴったりの存在感がある。
→【アイテム詳細を見る】
可愛らしさと心地よさを兼ね備えているため、誕生日やクリスマスなどのギフトにも最適。子どもから大人まで幅広く喜ばれるアイテムで、自分へのご褒美として迎えるのもおすすめだ。
→【アイテム詳細を見る】
見ても触れても癒される、クロミ好きにはたまらない抱き枕だ。
抱きしめるたび心ほどける。もこもこクロミのリラックスアイテム【モリピロ】のクロミ抱き枕がAmazonに登場中‼
モリピロのクロミ抱き枕は、まるでぬいぐるみのような可愛さをそのまま抱き枕にした、クロミの癒し系アイテムだ。すやすや眠る表情は刺繍で丁寧に仕上げられており、プリントでは出せない立体感と温かみがある。見ているだけでほっとするような優しい雰囲気が、おうち時間にそっと寄り添ってくれる。
→【アイテム詳細を見る】
もこもこふわふわの素材は触れた瞬間にやわらかく、思わず抱きしめたくなる抱き心地だ。大きめサイズで、抱き枕としてはもちろん、クッション代わりやお部屋のアクセント、車内のマスコットとしても活躍する。リラックスタイムのお供にぴったりの存在感がある。
→【アイテム詳細を見る】
可愛らしさと心地よさを兼ね備えているため、誕生日やクリスマスなどのギフトにも最適。子どもから大人まで幅広く喜ばれるアイテムで、自分へのご褒美として迎えるのもおすすめだ。
→【アイテム詳細を見る】
見ても触れても癒される、クロミ好きにはたまらない抱き枕だ。