【速報】イスラエル軍がイランからミサイル発射されたと発表　イランによる“報復攻撃”か

写真拡大

日本時間28日、イスラエル軍はイランからミサイルが発射されたと発表しました。

イランによる報復攻撃とみられ今後、双方の攻撃が激化する恐れがあります。