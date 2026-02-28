【ドラえもん】「新・のび太の海底鬼岩城」限定デザインのカステラが登場！
文明堂東京より、「映画ドラえもん カステラ」が2月27日（金）から文明堂東京・銀座店直営店・オンラインショップ、およびスーパーマーケットなどで販売された。
＞＞＞カステラやパッケージのデザインをチェック！（写真7点）
昨年好評だった「映画ドラえもん カステラ」が、今年も登場する。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）』限定のデザインとなる。
映画公開日に合わせて、2026年2月27日（金）より、文明堂東京・銀座店直営店、オンラインショップ、および同社の商品を取り扱うスーパーマーケットなどで順次販売開始。
映画を観る前のワクワク計画中に、観た後のお茶会に、映画ドラえもんを楽しむ日のおやつにぴったり。
パッケージには「水中バギー」に乗って海中のドライブを楽しむドラえもんたち。映画のテーマにあわせて、海の中をイメージしたデザインとなっている。そのほかに、ポーズを決めるみんなの姿も。ぜひ、お手にとって楽しんでほしい。
ラベルにもドラえもんが。映画限定のイラストを使用した、この期間限定の賑やかなパッケージだ。
カステラの上のイラストも、もちろん映画限定。
ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被った、ドラえもんが楽しげにポーズを決めている。となりには映画で大活躍する「水中バギー」も。見た目も楽しめるカステラだ。
「映画ドラえもん カステラ」には、はちみつの上品な香りと甘味が特徴のハニーカステラ（R）を使用。とろっとしたはちみつを入れることで、ザラメを敷かなくてもしっとりとした食感が楽しめ
る。
（C）Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK 2026
