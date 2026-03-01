この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「実はコレ内申に関係ない」と題した動画を公開。高校入試における内申書（内申点）について、受験生や保護者が抱きがちな誤解を指摘し、「点数を上げる方がよっぽど効果的」という現実的な結論を提示した。



動画内ですぎやま氏は、多くの人が「内申に影響する」と思い込んでいるが、実は関係ない、あるいは影響が少ない3つの要素を解説した。



1つ目は「部活を辞めたこと」だ。すぎやま氏は「部活辞めたとしても、わざわざそれを内申書に悪く書くようなことはしません」と断言。途中で退部した事実がマイナス評価に直結するわけではないと説明した。



2つ目は「英検4級」の取得。高校入試で評価対象となるのは「最低でも3級から」と言われており、4級を持っていても合否には影響しないと指摘した。



3つ目は「生徒会」活動である。すぎやま氏は、内申点のためだけに生徒会役員や委員長を務める生徒に対し、「ヤバすぎ」と強い言葉で警鐘を鳴らす。役員歴は内申書に記載されるものの、受験の合否には「そこまで影響しない」というのが実情だという。



すぎやま氏は、「嫌々生徒会活動をやってるぐらいだったら、授業頑張って成績上げるとか、テストの点数1点でも上げるほうがよっぽど効果的」と結論付けた。不確実な内申点評価を狙うよりも、確実に成果が出る学力向上にリソースを割くべきだという視点は、受験生にとって重要な気づきとなるだろう。