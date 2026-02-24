TWICEミナ、TFITの2026年韓国・日本公式アンバサダーに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICEのミナ（MINA）がグローバルメイクアップブランドTFIT（ティーフィット）の2026年韓国・日本市場の公式アンバサダーに就任したことが発表された。

■ミナはブランドキャンペーンビジュアルをはじめ、ビジュアル撮影、映像コンテンツなどに参加予定

TFITは、ベースメイクを中心とした高い製品競争力と、トレンドを捉えたブランド感度を強みに成長を続けるベースメイク専門のメイクアップブランド。近年は韓国および日本市場を中心にブランド認知を拡大し、市場内での存在感を着実に高めている。そうした中、グローバルな舞台で活躍を続けるアーティストであるTWICEのミナをアンバサダーに迎えることで、ブランドイメージのさらなる強化に本格的に乗り出す。

ミナは、清潔感のある洗練されたビジュアルと、繊細かつ節度のある表現力によって、完成度の高いメイクアップルックを体現するアーティストとして評価されている。TFITは、ミナの持つイメージが、ブランドが掲げる「クールで感度の高いメイクアップ」コンセプトと高い親和性を持ち、製品の魅力や仕上がりの美しさを直感的に伝えられる存在であると期待している。

ミナは2026年を通じて、TFITの韓国・日本市場アンバサダーとして活動し、ブランドキャンペーンビジュアルをはじめ、ビジュアル撮影、映像コンテンツなど、多様なマーケティング施策に参加する予定。特に、韓国と日本の両市場で同時に展開されるキャンペーンを通じて、各国の消費者との接点を拡大し、TFITのブランドメッセージを一貫して発信していく方針だ。

TFITの関係者は、「ミナはトレンドを牽引する感性と、グローバルな影響力を併せ持つアーティストです。今回のアンバサダー起用を通じて、TFITが追求するクールでモダンなブランドイメージをより鮮明に伝え、 韓国・日本市場におけるブランド競争力を一層高めていきたいと考えています」とコメントしている。

