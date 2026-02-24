アウトドアの老舗が贈る信頼のタフさ！3〜4泊の旅行も余裕！【コールマン】の大容量ボストンバッグがAmazonに登場中！
アウトドアの老舗が贈る信頼のタフさ！荷物が多くてもスマートに整理！【コールマン】の大容量ボストンバッグがAmazonに登場中！
コールマンのボストンバッグは、旅行や合宿、キャンプなど、大量の荷物を持ち運ぶシーンに最適な「トラベルシリーズ」の代表モデルである。
容量は50リットルと非常に大きく、3〜4泊程度の旅行に必要な衣類やタオル、シューズなどを余裕を持って収納できる。本体サイズも大型でありながら、重量は約900グラムと軽量に設計されている。そのため、移動時の身体への負担が少ないのが大きな特徴だ。
手持ちと肩掛けの2WAYに加え、斜めがけ時には下部のハンドルを活用することで、肩への負担を分散させながら安定して運ぶことができる。アウトドアのトップブランドであるコールマンが培ってきた、過酷な環境にも耐えうる高い技術と機能性が凝縮された逸品と言えるだろう。
収納スペースも極めて充実している。メインコンパートメントに加え、アクセスしやすいフロントポケットやサイドポケットが装備されており、多様な荷物を種類ごとに整理して収納することが可能である。
圧倒的な収納力と信頼の耐久性。どんな目的地へも、この「50リットルの大容量」とともに、旅をより自由で快適なものへとアップグレードしよう！
