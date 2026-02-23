Shake Shack春限定桜シェイク登場♡やさしい香り楽しむ春ドリンク

ニューヨーク発のハンバーガーレストランShake Shackから、日本の春を彩る期間限定メニュー「桜シェイク」が登場します。2016年の初登場以来、毎年人気を集める春の定番ドリンクで、2026年2月25日（水）から4月上旬まで国内全18店舗で販売予定です。見た目も味わいも春らしい一杯は、お花見やお出かけのお供にもぴったり♡季節限定の特別な味を楽しめるこの機会は見逃せません。

なめらか食感の春ドリンク



桜シェイクは、クリーミーなバニラフローズンカスタードをベースに、桜フレーバーのソースとミルクを合わせたやさしい味わいが魅力です。

なめらかな口どけとともに桜の香りがふんわり広がり、甘さの中に感じられるほのかな塩味がアクセントになっています。

シェイクは注文ごとに一杯ずつ丁寧に作られるため、出来たてのフレッシュな味わいを楽しめるのもポイント。お好みに応じてホイップ（有料）を追加すれば、よりクリーミーでデザート感覚の一杯に仕上がります。

販売期間中は、満開の桜をイメージした華やかなオリジナルデザインカップで提供され、見た目からも春気分を楽しめます。（※スモールサイズのシェイクおよび各種ドリンクのみ対象）

※桜のオリジナルカップは、なくなり次第終了となります。

ドラえもん限定メニューが神保町に登場♡映画コラボカフェ

商品詳細と価格



桜シェイク※期間限定

販売価格：スモール715円（税込）／レギュラー946円（税込）

販売期間：2026年2月25日（水）～4月上旬

取扱店：国内18店舗

※上記のメニューは一部店舗で価格が異なります。

春のお出かけにも便利な注文方法



春の行楽シーズンやお花見、ピクニックには、公式WEBサイトの「Order Now」ページから利用できるモバイルオーダーがおすすめです。

事前注文やオンライン決済ができるため、待ち時間を減らしてスムーズに受け取れます。シェイク シャックのロゴ入りボックスは持ち運びしやすく、写真映えも◎春のお出かけにぴったりのサービスです。

春気分を楽しむ一杯



春の訪れを感じさせるShake Shackの桜シェイクは、やさしい甘さと香りを楽しめる季節限定の特別なドリンク。お花見やショッピングの合間に立ち寄って、気軽に春の味覚を満喫してみてはいかがでしょうか♪

数量限定のデザインカップも魅力なので、気になる方は早めにチェックするのがおすすめです。