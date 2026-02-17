「外国人だから」と休憩室から追い出すお局様。新卒社員が半年で退職を決意した、陰湿すぎる職場の実態【作者に聞く】
同期なしの新卒。人事部の先輩に連れていかれた配属先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫？」と聞かれ、高校は「ほぼ女子だったので問題ないと思います」と答えたものの、働きだしたら問題しかない部署だった…。辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)の『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに話を聞いた。
■入社2週間でターゲットに
出社初日に配属先の検査課にあいさつに向かった。すると、課長は居眠り。早々に不安になったたむさん。そして、紹介された課員は課長以外全員女性。とくに教育係のオツ野さんとボネ山さんは、部署内で絶対的な権力を持っていることがわかった。
オツ野さんはとくに契約社員の外国人労働者へのあたりが強く、常に「こんなこともできないの？」と怒鳴っていた。そのせいで職場も常にピリつく。さらに、契約社員は休憩室に入ることができず、ロッカールームで休憩するよう指示されていた。たむさんは、休憩室でもオツ野さんが契約社員の愚痴や悪口を言うため、ゆっくり休むことができなかった。
そんなある日、契約社員に大変な検品をやらせていることに気づいたたむさん。それを指摘すると「新人のくせに」と怒られ、たむさんも休憩室が出入り禁止となった。これが、入社2週間での出来事。翌日からたむさんもオツ野さんやボネ山さんから無視されるようになる。それでも、たむさんは人として、契約社員だけ理不尽な扱いを受けるのは納得できなかった。
■女性職場の難しさと「助けてくれる人」
本作はプライバシーの観点から一部フィクションを混ぜているが、ほぼたむさんの体験した実話だという。「よくある『悪者を倒してスカッとする』という結末ではありませんが、“助けてくれる人は必ずいる”ということを伝えたかったからです」
女性ばかりの職場はどのようなところが大変だったのだろうか。「女性はコミュニケーション能力が高い分、よい面もありますが、その反面『グループ』や『派閥』ができやすく、そこに入る・入らないで気を遣うことも多いです。情報共有も盛んなためか、噂話が早く広まるのでちょっとした行動が話題になりやすい傾向がありますね」
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
